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«РИА Новости» узнало об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Ведомости
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Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его супруги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

По словам источников, жена Маленченко Екатерина Дмитриева – уроженка России, но у нее есть американское гражданство. Собеседники агентства отметили, что должность, на которую претендовал космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Информацию о трудностях с утверждением Маленченко в должности агентству подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. «Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится: не утвержден», – пояснил собеседник. Комментариями самого космонавта «РИА Новости» не располагает.

На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника центра. Агентство сообщает, что сейчас он является советником начальника ЦПК и при этом выполняет функции первого заместителя.

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Новости

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости
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Apple начала продавать в России три новых модели iPhone: 11, 11 Pro и Max Pro, свидетельствуют данные сайта компании. Предзаказ на них был доступен несколько дней – с 18 сентября.

Цены на iPhone 11 начинаются с 59 900 руб. Гаджет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max – от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».

После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR.

Новые iPhone Apple представила 10 сентября. Кроме того, на презентации компания показала новую серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы.

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ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Ведомости
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Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов с 1 июля 2018 г. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. В мае этого года ЦБ с «Ростелекомом» запустили региональную информационную кампанию, чтобы рассказать людям о принципах работы удаленной идентификации, а также показать им процедуру сбора биометрии и последующую верификацию клиента при удаленном обращении в банк.

По словам Зимина, в единой биометрической системе зарегистрировано более 30 000 образцов. На начало года их было всего около 3000. На протяжении последних двух-трех месяцев регулятор наблюдает трехкратный рост количества биометрических образцов, отметил собеседник издания.

По данным Центробанка на конец мая, биометрию принимали более 5000 отделений 139 кредитных организаций.

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«Коммерсантъ» рассказал о мошеннической схеме в Facebook с «платформой для инвестиций»

Ведомости
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В российском сегменте Facebook появилась реклама, в которой используется образ основателя Telegram Павла Дурова, с предложением заработка на криптовалютах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, пост, который продвигается под аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. На сайте есть публикация, выглядящая как расследование этого издания, и в нее встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации на инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. На этой платформе предлагается зарегистрироваться и заполнить форму, куда надо ввести личные данные, в частности адрес электронной почты и телефон. Зарегистрировавшись, пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10 000–15 000 руб. в день, обещается на сайте.

Домен, на котором разместился фальшивый сайт, зарегистрирован 30 августа, свидетельствуют данные сервисов whois.

В Telegram и Facebook не ответили на запрос «Коммерсанта». Объявления, предлагающие «схемы быстрого обогащения», в Facebook официально запрещены.

В начале сентября 2018 г. Telegram сообщил инвесторам о разработке блокчейна Telegram Open Network (TON). Под нее был привлечены $1,7 млрд от инвесторов. Команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram. Пользователям Telegram был обещан интегрированный с приложениями Telegram кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире. Один из инвесторов говорил, что публичный тест TON планируется с 1 сентября 2019 г.

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Бизнес
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FT узнала о попытках властей принудить богатейшие саудовские семьи к участию в IPO Saudi Aramco

Ведомости
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Власти Саудовской Аравии оказывает давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, делается это для того, чтобы добиться первичного размещения, в результате которого компания должна быть оценена в $2 трлн. Однако план по IPO находится под угрозой после атаки дронов на два месторождения Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, отметили они.

Среди тех, кто подвергается давлению, – миллиардер Аль-Валид бен Талал, который был одним из задержанных в отеле Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 г. в рамках антикоррупционного расследования. Многие его активы остаются замороженными, и источники FT говорят, что ему было предложено использовать их, чтобы поучаствовать в IPO. Представитель компании Аль-Валида бен Талала не ответил на запрос о комментарии.

Одному из бизнесменов было предложено вложить $100 млн, рассказал FT его советник. По его словам, этот бизнесмен также был одним из задержанных в Ritz-Carlton и в рамках сделки с властями передал свои активы и платит ежемесячный взнос. «Теперь его призывают исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть», – подчеркнул советник.

По словам саудовского финансиста, переговоры об участии в IPO велись с десятками богатейших саудовских семей. «Это большая группа людей из топ-50», – отметил он.

Saudi Aramco отказалась от комментариев. Правительство страны не ответило на запрос.

О планах провести IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия объявила три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания.

В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Иран причастность отрицает. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Правда кофе» и Cofix запустят кофейни в формате фудтраков

Ведомости
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Сети «Правда кофе» и Cofix планируют открывать кофейни в формате фудтраков. Об этом рассказали «Коммерсанту» представители компаний.

Представитель первой рассказал, что к летнему сезону 2020 г. сеть, в частности с помощью франчайзи, планирует закупить около 17 фургонов, которые будут работать в городских парках и на территории бизнес-центров. Cofix собирается провести эксперимент: запустить пять мобильных кофеен, после чего развивать направление по франшизе.

Одна из причин, по которой «Правда кофе» решила открыть фудтраки, – проблема с локациями для новых заведений, отметил ее представитель. По его словам, большинство доступных площадок с высоким трафиком уже заняты, а за хорошие объекты идет ожесточенная борьба. Владельцы помещений завышают цену аренды и ведут ротацию арендаторов, говорит он.

«Правде кофе» планирует продавать свои фудтраки по франшизе по цене от 2,5 млн руб. Cofix раскрывать объем инвестиций не стала.

«Правда кофе» основана Филиппом Лейтесом. По состоянию на апрель 2019 г. у компании было примерно 70 кофеен в Москве, Петербурге и Краснодаре, включая работающие по франшизе. По собственным данным, общая выручка компании в 2018 г. составляла 755 млн руб.

Cofix основал в 2013 г. израильский предприниматель Ави Кац. Концепция сети – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам. В России проект развивает компания «Урбан кофикс раша» – это совместное предприятие структуры израильской Cofix Group и фирмы «Управление проектами», принадлежащей британскому предпринимателю Сатешу Мелвани и владельцам девелопера ADG Group братьям Михаилу и Григорию Печерским. На конец 2018 г. у сети было 100 кофеен в России, в том числе по франшизе. Компания планировала, что в 2019 г. в стране у нее будет уже более 250 точек.

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Политика
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«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников

Ведомости
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В рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившими силу нормативные акты СССР, вводящие старейшие профессиональные праздники, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о постановлениях, которые вводят День железнодорожника и устанавливают его празднование на первое воскресенье августа. Кроме того, отменены могут быть День радио и День воздушного флота. Последний до 1980-х отмечался 18 августа, а затем был перенесен на третье воскресенье месяца.

Как пишет «Коммерсантъ», проблему обнаружили представители профильных компаний при анализе предложенных в рамках реформы перечней. Она их крайне встревожила, отмечает газета. В РЖД День железнодорожника – обязанность работодателя в рамках коллективного договора, указывает издание. Пресс-служба монополии назвала праздник старейшим профессиональным праздником в России и подчеркнула, что заинтересована в его сохранении.

Срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком правовых актов, которые подлежат отмене с 1 февраля 2020 г., – это 15 ноября, заявили в аппарате правительства, отметив, что профильным ведомствам поручено, в частности, внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней.

Пресс-служба Минтранса отказалась комментировать список до его окончательного формирования. Росавиация не запрос не ответила. Пресс-служба Минкомсвязи заявила, что поручение правительства сейчас находится в работе. День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, что рекомендовали к отмене, подчеркнуло ведомство. Источники «Коммерсанта» в отрасли утверждают, что без вмешательства чиновников нужные акты будут отменены.

Механизм «регуляторной гильотины» предложил премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в начале года. Он пояснил, что количество предъявляемых бизнесу требований необоснованно завышено и нужно их пересмотреть.

В сентябре во время программы «Диалог» на телеканале «России 24» премьер и вице-премьер Константин Чуйченко, ответственный за проведение реформы, продемонстрировали большую кипу бумаг с перечислением нормативных актов, которые должны быть отменены. Чуйченко отмечал, что Медведев поставил рекорд. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения – это перечень, состоящий из 20 419 актов», – подчеркнул вице-премьер тогда.

Бизнес
Новости

Pizza Hut начала продажу пиццы с растительным мясом в России

Ведомости
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Сеть пиццерий Pizza Hut начала продажу в России пиццы с растительным мясом, которое производит стартап Beyond Meat. Об этом говорится в сообщении компании во «В контакте».

Речь идет о «легендарной пицце», подчеркивается в сообщении: помимо растительного мяса в ней есть томаты, болгарский перец и красный лук. Предложение действует только в двух ресторанах: на бульваре Энтузиастов, 2, в Москве и на Невском проспекте, 96, в Санкт-Петербурге.

Как рассказал Forbes гендиректор российского подразделения компании Александр Нигматуллин, продажи начались в четверг, 19 сентября. По его словам, при растущем спросе Pizza Hut планирует запустить продукт во всех 69 ресторанах сети в России в январе 2020 г. К 2021 г., добавил он, компания намерена вывести объем продаж с растительным мясом на уровень продаж классической пиццы.

Себестоимость растительного мяса на 45% выше, чем обычного, отметил Нигматуллин. Пицца с таким мясом пока работает скорее на привлечение внимания и расширение аудитории, считает он.

12 сентября гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что сеть добавит в меню блюда с котлетами Beyond Meat. Продажи начнутся в октябре, отметил он. В разговоре с «Коммерсантом» Гончаров сказал, что блюда с растительным мясом появится в 10 ресторанах сети. Издание писало, что продукция Beyond Meat уже есть в меню TGI Friday's, а также на полках сети магазинов «Лента». Кроме того, растительное мясо может появиться в «Перекрестке» и «Азбуке вкуса».

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш.

В мае Beyond Meat провела IPO. Среди ее инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и экс-гендиректор McDonald’s Дон Томпсон.

Политика
Новости

В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни

Ведомости
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В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд-парк», сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Огонь охватил все три этажа здания, площадь пожара составляет 700 кв. м.

Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Он добавил, что причины и обстоятельства пожара выясняются.

«Гранд-парк» – самый большой торгово-развлекательный комплекс Чечни площадью 43 000 кв. м. Он расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова.

Бизнес
Новости

У учредителя Мурманского морского пароходства изъяли картины Айвазовского и Рериха

Ведомости
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При обыске в доме учредителя компании «Мурманское морское пароходство» (ММП) изъяты предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха и картина Ивана Айвазовского «У берега Капри», сообщил Следственный комитет России (СКР). Ведомство указало, что одна из изъятых картин Рериха «Поморяне. Вечер» – в 2009 г. оценивалась в $2,5–3 млн.

Также при обыске были изъяты документы, касающиеся деятельности офшорных компаний, сообщил СКР. Ведомство опубликовало видео с обысками, которые проводились не только дома у учредителя ММП, но и в представительстве компании в Москве.

О задержании члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства стало известно 18 сентября, в отношении него возбуждены два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК). В сообщении СКР имя задержанного не называется. В четверг ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, руководство и правление Мурманского морского пароходства в 2014–2019 гг. принимали решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн руб. Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на покупку акций ММП, говорится в сообщении СКР. Указанные действия, по его данным, привели к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн руб. и невыплате налогов на 88 млн руб.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 г., это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. У компании начались трудности в 2018 г., когда в портах разных стран было арестовано несколько судов ММП. Некоторые из них были затем проданы за долги.

В начале сентября в Мурманске был задержан бывший гендиректор компании Алексей Глазунов. Его обвинили в уводе из-под налогообложения 88 млн руб., которые он перечислил контрагентам. Глазунов находится под домашним арестом.

В течение года руководство предприятия менялось несколько раз. Сейчас гендиректором ММП является Анатолий Юрасов, пишет «Интерфакс» (информация на сайте компании отсутствует). До февраля, по данным агентства, компанию возглавлял миноритарий Александр Брынцев. После ухода с должности он был оштрафован судом на 200 000 руб. за невыплату 2,9 млн руб. зарплат.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 29,99% Мурманского морского пароходства владеет Николай Куликов, еще 57,66% принадлежат подконтрольным ему «Арктическим технологиям», 0,91% – у компании «Мурманскморстрой», 0,0025% – у Брынцева.

Политика
Новости

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».

19 сентября полицейские задержали Жданова и доставили в суд. МВД попросило разъяснить, как Жданов должен отбыть ранее не отбытую часть административного ареста. Суд пришел к выводу, что его же предыдущее постановление от 9 августа об аресте фактически не исполнено, и решил повторно отправить Жданова под арест, но зачесть ту часть, что он уже отбыл.

Жданов был задержан и арестован на 15 суток в конце июля за участие в несогласованной акции. 9 августа, когда директор ФБК находился в спецприемнике, суд добавил ему еще 10 суток ареста за организацию несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Однако Жданов отбыл только первый арест, после чего его отпустили из спецприемника.

Политика
Новости

Мэрия Москвы изменила дату согласованного митинга оппозиции

Ведомости
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Московские власти сдвинули на один день дату проведения согласованного митинга оппозиции, запланированного на конец месяца. Согласно новым данным, акция пройдет не 28, а 29 сентября (воскресенье), сообщил один из ее организаторов – лидер незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов.

«Как только мы анонсировали митинг, нам в панике перезвонили из мэрии и дрожащим голосом сообщили, что "произошла чудовищная ошибка" и они не собирались согласовывать нам субботу», – написал Светов в Twitter. По его словам, решение перенести митинг на день в мэрии объяснили тем, что 28 сентября на проспекте Сахарова проходит мотофестиваль.

О том, что власти согласовали митинг Либертарианской партии, стало известно 19 сентября. По словам Светова, это будет акция «в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных». Заявленное число участников – 20 000.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

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