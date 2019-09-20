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«РИА Новости» узнало об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его супруги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

По словам источников, жена Маленченко Екатерина Дмитриева – уроженка России, но у нее есть американское гражданство. Собеседники агентства отметили, что должность, на которую претендовал космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Информацию о трудностях с утверждением Маленченко в должности агентству подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. «Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится: не утвержден», – пояснил собеседник. Комментариями самого космонавта «РИА Новости» не располагает.

На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника центра. Агентство сообщает, что сейчас он является советником начальника ЦПК и при этом выполняет функции первого заместителя.