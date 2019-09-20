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Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отправили в психбольницу

Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Габышева ждет психиатрическая диагностика, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни». «В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, когда пешком шел в Москву ради «обряда изгнания Путина». Издание Znak.com уточняло, что в задержании шамана участвовали полицейские, приехавшие на двух автобусах. Один из источников отмечал, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

Якутский шаман полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 г., по его собственному утверждению, намерен изгнать президента Владимира Путина. По его мнению, президент является «порождением темных сил», с которым может справиться только шаман. За более чем 2000 км пути Габышев поговорил с сотнями водителей, он публиковал видео этих разговоров в интернете. Некоторые из его попутчиков были задержаны. Жители Улан-Удэ, вышедшие на стихийные митинги после выборов мэра в Улан-Удэ, требовали также освободить их.