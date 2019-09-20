Новости
Политика
Новости

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отправили в психбольницу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Габышева ждет психиатрическая диагностика, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни». «В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, когда пешком шел в Москву ради «обряда изгнания Путина». Издание Znak.com уточняло, что в задержании шамана участвовали полицейские, приехавшие на двух автобусах. Один из источников отмечал, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

Якутский шаман полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 г., по его собственному утверждению, намерен изгнать президента Владимира Путина. По его мнению, президент является «порождением темных сил», с которым может справиться только шаман. За более чем 2000 км пути Габышев поговорил с сотнями водителей, он публиковал видео этих разговоров в интернете. Некоторые из его попутчиков были задержаны. Жители Улан-Удэ, вышедшие на стихийные митинги после выборов мэра в Улан-Удэ, требовали также освободить их.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной историй их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу Тинькофф банка. Сервис тестируют более десяти розничных банков, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Участие в проекте подтвердили ВТБ и «Ренессанс Кредит».

Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях. «Эквифакс» ищет совпадения по своей базе, которая содержит сведения о почти 60 млн граждан. Полученный результат может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика в зависимости от того, допускал ли кто-то из его родственников просрочку и в каком объеме.

В Тинькофф банке и ВТБ считают, что эта методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых банки знают немного, например, если у них нет кредитной истории. Оценка ближайшего окружения потенциального заемщика может свидетельствовать о внешних факторах, влияющих на его финансовое положение, добавили в пресс-службе Альфа-банка.

У системы есть свои недостатки, признаются в «Эквифаксе». Она может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не распознать мужа и жену с разными фамилиями. Гендиректор Объединенного кредитного бюро Николай Мясников предположил, что основным риском может стать отказ в кредите клиенту при наличии у него неблагонадежных родственников.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СК передал Росгвардии жалобу девушки, которую при задержании ударил полицейский

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которая пожаловалась, что при задержании на акции протеста ее ударил в живот полицейский. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Материалы направлены для проведения служебной проверки. Почему служебная проверка в связи с жалобой на полицейского будет проводиться в Росгвардии, не уточняется.

Полицейские задержали Сосновскую 10 августа в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. Сосновская также получила удар по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Сосновская обратилась в Следственный комитет с жалобой на действия полицейских. МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple начала продавать в России три новых модели iPhone: 11, 11 Pro и Max Pro, свидетельствуют данные сайта компании. Предзаказ на них был доступен несколько дней – с 18 сентября.

Цены на iPhone 11 начинаются с 59 900 руб. Гаджет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max – от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».

После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR.

Новые iPhone Apple представила 10 сентября. Кроме того, на презентации компания показала новую серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

«РИА Новости» узнало об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли. По данным агентства, отказ связан с гражданством его супруги.

По словам источников, жена Маленченко Екатерина Дмитриева – уроженка России, но у нее есть американский паспорт. При этом должность, на которую претендовал космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации, пояснили собеседники агентства.

Информацию о трудностях с назначением Маленченко агентству подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. Он добавил, что предприятие занимается этим вопросом уже год. Пока космонавта не утвердили, отметил Власов. Сам Маленченко пока не прокомментировал «РИА Новости» это сообщение.

На сайте ЦПК Маленченко значится как первый заместитель начальника центра. Сейчас он работает советником начальника ЦПК и при этом выполняет функции первого заместителя, уточняет агентство.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такую систему могут начать использовать и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов с 1 июля 2018 г. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. В мае этого года ЦБ с «Ростелекомом» запустили региональную информационную кампанию, чтобы рассказать людям о принципах работы удаленной идентификации, а также показать им процедуру сбора биометрии и последующую верификацию клиента при удаленном обращении в банк.

По словам Зимина, в единой биометрической системе зарегистрировано более 30 000 образцов. На начало года их было всего около 3000. На протяжении последних двух-трех месяцев регулятор наблюдает трехкратный рост количества биометрических образцов, отметил собеседник издания.

По данным Центробанка на конец мая, биометрию принимали более 5000 отделений 139 банков.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о мошеннической схеме в Facebook с «платформой для инвестиций»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В российском сегменте Facebook появилась реклама, в которой используется образ основателя Telegram Павла Дурова, с предложением заработка на криптовалютах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, пост, который продвигается под аккаунтом «Успешный инвестор», ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. На сайте есть публикация, выглядящая как расследование этого издания, и в нее встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации на инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. На этой платформе предлагается зарегистрироваться и заполнить форму, куда надо ввести личные данные, в частности адрес электронной почты и телефон. Зарегистрировавшись, пользователь сможет без усилий зарабатывать по 10 000–15 000 руб. в день, обещается на сайте.

Домен, на котором разместился фальшивый сайт, зарегистрирован 30 августа, свидетельствуют данные сервисов whois.

В Telegram и Facebook не ответили на запрос «Коммерсанта». Объявления, предлагающие «схемы быстрого обогащения», в Facebook официально запрещены.

В начале сентября 2018 г. Telegram сообщил инвесторам о разработке блокчейна Telegram Open Network (TON). Под нее был привлечены $1,7 млрд от инвесторов. Команда Telegram обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard. Использоваться в системе будет криптовалюта Gram. Пользователям Telegram был обещан интегрированный с приложениями Telegram кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире. Один из инвесторов говорил, что публичный тест TON планируется с 1 сентября 2019 г.

Бизнес
Новости

FT узнала о попытках властей принудить богатейшие саудовские семьи к участию в IPO Saudi Aramco

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Саудовской Аравии оказывает давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, делается это для того, чтобы добиться первичного размещения, в результате которого компания должна быть оценена в $2 трлн. Однако план по IPO находится под угрозой после атаки дронов на два месторождения Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, отметили они.

Среди тех, кто подвергается давлению, – миллиардер Аль-Валид бен Талал, который был одним из задержанных в отеле Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 г. в рамках антикоррупционного расследования. Многие его активы остаются замороженными, и источники FT говорят, что ему было предложено использовать их, чтобы поучаствовать в IPO. Представитель компании Аль-Валида бен Талала не ответил на запрос о комментарии.

Одному из бизнесменов было предложено вложить $100 млн, рассказал FT его советник. По его словам, этот бизнесмен также был одним из задержанных в Ritz-Carlton и в рамках сделки с властями передал свои активы и платит ежемесячный взнос. «Теперь его призывают исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть», – подчеркнул советник.

По словам саудовского финансиста, переговоры об участии в IPO велись с десятками богатейших саудовских семей. «Это большая группа людей из топ-50», – отметил он.

Saudi Aramco отказалась от комментариев. Правительство страны не ответило на запрос.

О планах провести IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия объявила три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания.

В ночь на 14 сентября произошла атака дронов на месторождения саудовской нефтяной госкомпании. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. По мнению властей Саудовской Аравии, к атаке причастен Иран. Иран причастность отрицает. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы-повстанцы.

Бизнес
Новости

«Правда кофе» и Cofix запустят кофейни в формате фудтраков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сети «Правда кофе» и Cofix планируют открывать кофейни в формате фудтраков. Об этом рассказали «Коммерсанту» представители компаний.

Представитель первой рассказал, что к летнему сезону 2020 г. сеть, в частности с помощью франчайзи, планирует закупить около 17 фургонов, которые будут работать в городских парках и на территории бизнес-центров. Cofix собирается провести эксперимент: запустить пять мобильных кофеен, после чего развивать направление по франшизе.

Одна из причин, по которой «Правда кофе» решила открыть фудтраки, – проблема с локациями для новых заведений, отметил ее представитель. По его словам, большинство доступных площадок с высоким трафиком уже заняты, а за хорошие объекты идет ожесточенная борьба. Владельцы помещений завышают цену аренды и ведут ротацию арендаторов, говорит он.

«Правде кофе» планирует продавать свои фудтраки по франшизе по цене от 2,5 млн руб. Cofix раскрывать объем инвестиций не стала.

«Правда кофе» основана Филиппом Лейтесом. По состоянию на апрель 2019 г. у компании было примерно 70 кофеен в Москве, Петербурге и Краснодаре, включая работающие по франшизе. По собственным данным, общая выручка компании в 2018 г. составляла 755 млн руб.

Cofix основал в 2013 г. израильский предприниматель Ави Кац. Концепция сети – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам. В России проект развивает компания «Урбан кофикс раша» – это совместное предприятие структуры израильской Cofix Group и фирмы «Управление проектами», принадлежащей британскому предпринимателю Сатешу Мелвани и владельцам девелопера ADG Group братьям Михаилу и Григорию Печерским. На конец 2018 г. у сети было 100 кофеен в России, в том числе по франшизе. Компания планировала, что в 2019 г. в стране у нее будет уже более 250 точек.

Политика
Новости

«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившими силу нормативные акты СССР, вводящие старейшие профессиональные праздники, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о постановлениях, которые вводят День железнодорожника и устанавливают его празднование на первое воскресенье августа. Кроме того, отменены могут быть День радио и День воздушного флота. Последний до 1980-х отмечался 18 августа, а затем был перенесен на третье воскресенье месяца.

Как пишет «Коммерсантъ», проблему обнаружили представители профильных компаний при анализе предложенных в рамках реформы перечней. Она их крайне встревожила, отмечает газета. В РЖД День железнодорожника – обязанность работодателя в рамках коллективного договора, указывает издание. Пресс-служба монополии назвала праздник старейшим профессиональным праздником в России и подчеркнула, что заинтересована в его сохранении.

Срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком правовых актов, которые подлежат отмене с 1 февраля 2020 г., – это 15 ноября, заявили в аппарате правительства, отметив, что профильным ведомствам поручено, в частности, внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней.

Пресс-служба Минтранса отказалась комментировать список до его окончательного формирования. Росавиация не запрос не ответила. Пресс-служба Минкомсвязи заявила, что поручение правительства сейчас находится в работе. День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, что рекомендовали к отмене, подчеркнуло ведомство. Источники «Коммерсанта» в отрасли утверждают, что без вмешательства чиновников нужные акты будут отменены.

Механизм «регуляторной гильотины» предложил премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в начале года. Он пояснил, что количество предъявляемых бизнесу требований необоснованно завышено и нужно их пересмотреть.

В сентябре во время программы «Диалог» на телеканале «России 24» премьер и вице-премьер Константин Чуйченко, ответственный за проведение реформы, продемонстрировали большую кипу бумаг с перечислением нормативных актов, которые должны быть отменены. Чуйченко отмечал, что Медведев поставил рекорд. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения – это перечень, состоящий из 20 419 актов», – подчеркнул вице-премьер тогда.

Бизнес
Новости

Pizza Hut начала продажу пиццы с растительным мясом в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сеть пиццерий Pizza Hut начала продажу в России пиццы с растительным мясом, которое производит стартап Beyond Meat. Об этом говорится в сообщении компании во «В контакте».

Речь идет о «легендарной пицце», подчеркивается в сообщении: помимо растительного мяса в ней есть томаты, болгарский перец и красный лук. Предложение действует только в двух заведениях: на бульваре Энтузиастов, 2, в Москве и на Невском проспекте, 96, в Санкт-Петербурге.

Как рассказал Forbes гендиректор российского подразделения компании Александр Нигматуллин, продажи начались в четверг, 19 сентября. По его словам, при растущем спросе Pizza Hut планирует запустить продукт во всех 69 точках сети в России в январе 2020 г. К 2021 г., добавил он, компания намерена вывести объем продаж с растительным мясом на уровень продаж классической пиццы.

Себестоимость растительного мяса на 45% выше, чем обычного, отметил Нигматуллин. Пицца с таким мясом пока работает скорее на привлечение внимания и расширение аудитории, считает он.

12 сентября гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что сеть добавит в меню блюда с котлетами Beyond Meat. Продажи начнутся в октябре, отметил он. В разговоре с «Коммерсантом» Гончаров сказал, что блюда с растительным мясом появится в 10 ресторанах сети. Издание писало, что продукция Beyond Meat уже есть в меню TGI Friday's, а также на полках сети магазинов «Лента». Кроме того, растительное мясо может появиться в «Перекрестке» и «Азбуке вкуса».

Стартап Beyond Meat, базирующийся в Лос-Анджелесе, основан в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, например изолята горохового белка и кокосового масла. Она продает растительные котлеты для бургеров, сосиски и фарш. В мае Beyond Meat провела IPO. Среди ее инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и экс-гендиректор McDonald’s Дон Томпсон.

Политика
Новости

В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд-парк», сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Огонь охватил все три этажа здания, площадь пожара составляет 700 кв. м.

Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Он добавил, что причины и обстоятельства пожара выясняются.

«Гранд-парк» – самый большой торгово-развлекательный комплекс Чечни площадью 43 000 кв. м. Он расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow