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Актер Павел Устинов вышел из СИЗО по решению суда

Актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику Росгвардии, вышел из СИЗО по решению суда, передает «Интерфакс». «Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО», – заявил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура посчитала наказание для актера слишком суровым, однако вину Устинова ведомство считает доказанной.

Мельников ранее заявил, что после решения суда в течение нескольких часов документы поступят в СИЗО для освобождения. В свою очередь в Мосгорсуде заявили, что документы в отношении Устинова уже переданы в СИЗО.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Прокурор изначально требовал в суде приговорить его к 6 годам заключения. По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча в результате действий Устинова. Устинов вину не признал. По его словам, он случайно оказался на месте событий и не сопротивлялся при задержании.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии