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Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста. «Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», – отметил он.

В качестве примера Чубайс привел историю советского экономиста Николая Кондратьева, который был другом социолога Питирима Сорокина. Кондратьев уговаривал Сорокина не покидать страну. «Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе – расстрелян государством российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе», – заключил он.

В Москве с середины июля проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из пяти акций – 20 июля, 10 и 17 августа – были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

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В работе «Билайна» произошел сбой

Ведомости
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Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков. По данным пресс-службы оператора, к вечеру проблема была устранена. «Банковские sms доступны в полном объеме», – сказал «Ведомостям» представитель «Билайна».

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы с получением сообщений возникли около двух часов дня по Москве. Больше всего жалоб поступало от абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Пензы и Владивостока.

Большинство абонентов «Билайна» жаловались в целом на проблемы с мобильной связью, некоторые сообщали об отсутствии доступа в интернет. Что стало причиной сбоя, не сообщается.

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США ввели санкции против Национального банка Ирана

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении Национального банка Ирана. Как сообщает издание The Hill, лидер государства сделал такое заявление перед встречей с премьером Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Трамп не уточнил, в чем именно заключаются санкции, но назвал их самыми строгими мерами, которые когда-либо применялись по отношению к Ирану. В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был последним источником средств для иранских властей.

Санкции связаны с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению американских властей и Эр-Рияда, за этим нападением стоит Иран. Атака произошла в ночь на 14 сентября, после нее Саудовская Аравия сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

Национальный банк Ирана – крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 г. оценивались примерно в $80 млрд. Кредитная организация имеет около 3000 отделений по всему Ирану.

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Актер Павел Устинов вышел из СИЗО по решению суда

Ведомости
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Актер Павел Устинов, приговоренный к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к сотруднику Росгвардии, вышел из СИЗО по решению суда, передает «Интерфакс». «Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО», – заявил агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Сестра осужденного Юлия заявила «МБХ медиа», что Устинова увезли из СИЗО-4 домой через черный ход. Его адвокат Анатолий Кучерена позже заявил изданию: «Сейчас подтвердили мне, что его выпустили из-под стражи и он поехал домой».

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура посчитала наказание для актера слишком суровым, однако вину Устинова ведомство считает доказанной.

Мельников ранее заявил, что после решения суда в течение нескольких часов документы поступят в СИЗО для освобождения. В свою очередь в Мосгорсуде заявили, что документы в отношении Устинова уже переданы в СИЗО.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Прокурор изначально требовал в суде приговорить его к 6 годам заключения. По версии следствия, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча в результате действий Устинова. Устинов вину не признал. По его словам, он случайно оказался на месте событий и не сопротивлялся при задержании.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии

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Бизнес
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«Интерфакс» узнал условия мирового соглашения между UC Rusal и «Юнипро»

Ведомости
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Структуры «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) по условиям мирового соглашения с UC Rusal компенсируют энергорынку полученные с момента аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС платежи по договорам о предоставлении мощности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника. UC Rusal в свою очередь откажется от предъявленных энергокомпании исков.

По данным агентства, вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность и энергетику, распорядился, чтобы компании пришли к соглашению до ноября. Сумму возможной компенсации источники «Интерфакса» не называют, всего «Юнипро» с момента аварии успела получить около 900 млн руб.

Официального подтверждения информации нет. Представитель UC Rusal от комментариев отказался, пресс-служба «Юнипро» пока не ответила за запрос «Ведомостей».

Спор компаний связан с аварией на третьем энергоблоке принадлежащей «Юнипро» Березовской ГРЭС. Энергоблок мощностью 800 МВт был построен по договору о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Но в феврале 2016 г. он был поврежден при пожаре. Компания поставила оборудование на внеплановый ремонт и с февраля по ноябрь 2016 г. получала уменьшенные платежи за мощность – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и Федеральной антимонопольной службы. «Дочки» UC Rusal потребовали разорвать ДПМ и возместить в общей сложности почти 386 млн руб.

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Политика
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РФС отказался зарегистрировать Кокорина для участия в чемпионате России

Ведомости
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Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода. Об этом в Instagram сообщил главный тренер клуба Сергей Семак. «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной», – написал Семак. Он напомнил, что Кокорин год не играл профессионально в футбол. «Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола», – добавил Семак.

Позже Семак удалил пост, принеся извинения. «Информация требует более тщательного изучения и проверки», – пояснил он.

В свою очередь гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА «Новости», что в регистрации отказано на законных основаниях, то есть по «процедурным параметрам». По словам Медведева, для Кокорина сейчас главным является восстановление игровой формы.

РФС подтвердил отказ в регистрации Кокорина. «В силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 г.)», – поясняется причина отказа на официальном сайте РФС. РФС может зарегистрировать Кокорина в установленном порядке в ближайший регистрационный период, добавили в союзе.

Во вторник, 17 сентября, Кокорина отпустили из колонии по УДО. Его задержали и арестовали в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре Москвы. Вместе с Кокориным обвиняемыми по делу проходили его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий. Пресненский суд Москвы в мае приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, а Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии. На момент задержания Мамаев был полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим петербургского «Зенита». Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня, 17 сентября клуб заключил с ним новый контракт. Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаева заканчивается в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявку в РФС о расторжении договора с ним.

22 февраля президентом Российского футбольного союза (РФС) был избран гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. До назначения на этот пост Дюков занимал должность председателя совета директоров «Зенита».

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии

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Финансы
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Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе мобильного приложения

Ведомости
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Клиенты ВТБ в пятницу столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах.

Согласно его информации, жалобы на работу приложения ВТБ стали поступать около двух часов дня по Москве, к четырем часам количество обращений резко возросло. Большинство пользователей сообщали, что не могут войти в приложение. Некоторые жаловались на сбой всех сервисов ВТБ или сообщали, что не могут оплатить покупку.

Проблемы с доступом к приложению ВТБ возникли и у корреспондента «Ведомостей». При попытке открыть его появлялось сообщение: «Система временно недоступна».

С чем связаны технические проблемы, пока неизвестно. «ВТБ онлайн» уже работает в штатном режиме», – позднее сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

Бизнес
Новости

Власти Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Ведомости
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Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на озере Байкал, говорится на сайте региональной администрации. Новые правила должны снизить экологические нагрузки, негативное воздействие туризма на природу. Как отмечается в сообщении, ранее таких правил не существовало. На их разработку ушло около полутора лет.

Согласно утвержденному документу, в центральной части Байкальского региона теперь разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. «Для каждой из них определены тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, рекреационная нагрузка», – отметили в пресс-службе. Приоритет будет отдаваться экологическому туризму.

Помимо этого правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов для участников туристской деятельности, ее мониторинг, создание приложений с информацией о рекреационных зонах, маршрутах, объектах инфраструктуры, а также правовых ограничениях.

В конце июня спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал для того, чтобы сократить количество мусора на берегах озера. «Байкал вызывает все больше беспокойства», – заявил он на Всероссийском водном конгрессе. После закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината промышленные сбросы в озеро практически не поступают, однако поступление бытовых отходов увеличивается «непомерными темпами». По словам Иванова, на Байкал приезжают миллионы туристов. На берегу озера «как грибы» строят небольшие гостиницы, но не одна из них не имеет очистных сооружений. Рано или поздно придется ограничить приток туристов, утверждал Иванов.

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Политика
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Мединский назвал неожиданным арест чиновника Минкульта по делу о мошенничестве

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский заявил, что для него стало неожиданностью дело, связанное с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря, фигурантами которого стали заместитель директора департамента Минкультуры Павел Мосолов и его бывший начальник Владимир Цветнов.

«Для меня это полнейшая неожиданность. Я о мероприятиях узнал практически из СМИ», – цитирует Мединского ТАСС. На вопрос, общался ли он со следователями по этому делу, министр ответил отрицательно.

О задержании Мосолова и Цветнова стало известно 19 сентября. Первый работает в департаменте государственной охраны культурного наследия. Цветнов раньше руководил этим департаментом, а сейчас возглавляет центр культурного наследия в федеральном автономном учреждении «Роскапстрой». Вместе с ними по делу проходят гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Им инкриминируют хищение более 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге. Все обвиняемые арестованы судом до 12 ноября.

Мосолов – не первый чиновник Минкультуры, который стал фигурантом дела о мошенничестве. В 2016 г. по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы. В итоге он был приговорен к трем годам колонии, в августе 2019 г. суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

Финансы
Новости

Верховный суд Украины поддержал запрет на продажу акций «дочки» ВЭБ.РФ

Ведомости
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Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка, сообщила пресс-служба госкорпорации. Таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ.РФ акций банка не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу, добавила пресс-служба.

Ранее две другие судебные инстанции вынесли аналогичные решения. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.

После обращения ВЭБ.РФ в международный арбитраж министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций дочернего банка и их реализации на аукционе. Однако запланированный на 28 августа аукцион не состоялся, поскольку на него никто не подал заявку.

Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.

Политика
Новости

Песков: Кремль не имеет отношения к задержанию якутского шамана

Ведомости
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Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал, мы не имеем к этому никакого отношения», – сказал он журналистам в ответ на вопрос, не удивляет ли Кремль такое внимание к этому человеку.

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. В чем именно подозревается задержанный, не уточняется.

На следующий день минздрав Якутии сообщил, что Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако медицинское учреждение не подтвердило информацию о госпитализации шамана. Позднее Габышев в телефонном разговоре с родственниками сообщил, что находится у своей сестры в Якутске и что его подозревают в экстремизме и призывах к свержению власти.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал заявление США о плане преодоления ПВО Калининграда

Ведомости
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Безопасность всех регионов России, включая Калининград, обеспечена на должном уровне. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о том, что у них есть план преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда.

Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть ПВО в Калининграде. Он не стал раскрывать его детали. По словам Харригяна, США готовы своевременно и эффективно ответить в случае российской агрессии со стороны Калининграда.

Минобороны России назвало легкомысленным заявление Харригяна. Ведомство подчеркнуло, что Калининград надежно защищен от любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе «залетные» американские генералы.

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