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Песков надеется, что Россия и США не дойдут до публикации разговоров президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе. В отношениях России и США и без того полным-полно «весьма серьезных» проблем, добавил пресс-секретарь (его слова приводит «Интерфакс»).

Публикацию стенограммы переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского Песков назвал исключительно внутренним делом США. Однако, по его мнению, это необычная практика, потому что расшифровки подобных бесед, как правило, носят гриф «Секретно» или «Совершенно секретно».

Отвечая на вопрос, согласится ли Кремль на публикацию переговоров, если это понадобится американской стороне, Песков сказал: «Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями».

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма это подтвердила. Зеленский назвал неожиданным публикацию его слов. «Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – пояснил президент Украины. При этом он отметил, что не был против публикации.