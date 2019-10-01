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Суд отказался досрочно освободить приятеля Кокорина и Мамаева

Судья Клинцовского городского суда Брянской области отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) Александру Протасовицкому, осужденному по делу вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщила пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина, передает «Интерфакс».

Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 г.

Остальные фигуранты дела были освобождены по УДО. Кокорин и Мамаев подали ходатайство о досрочном освобождении в начале августа, спустя месяц после того, как их этапировали в колонию. В сентябре Алексеевский суд в Белгородской области удовлетворил их просьбу. Вместе с ними был освобожден и брат Кокорина Кирилл. 17 сентября футболисты вышли из колонии.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Пресненский суд в мае этого года приговорил всех их к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – по году и пяти месяцам. Им сократили сроки пребывания в колонии, засчитав время, проведенное в СИЗО.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии