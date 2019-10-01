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Суд отказался досрочно освободить приятеля Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Судья Клинцовского городского суда Брянской области отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) Александру Протасовицкому, осужденному по делу вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщила пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина, передает «Интерфакс».

Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 г.

Остальные фигуранты дела были освобождены по УДО. Кокорин и Мамаев подали ходатайство о досрочном освобождении в начале августа, спустя месяц после того, как их этапировали в колонию. В сентябре Алексеевский суд в Белгородской области удовлетворил их просьбу. Вместе с ними был освобожден и брат Кокорина Кирилл. 17 сентября футболисты вышли из колонии.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Пресненский суд в мае этого года приговорил всех их к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – по году и пяти месяцам. Им сократили сроки пребывания в колонии, засчитав время, проведенное в СИЗО.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии

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У издания «Газета.ру» сменился главный редактор

Ведомости
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Новым главным редактором «Газеты.ру» назначен Сергей Рыбка, который до этого был редактором и ведущим радиостанции «Говорит Москва». Об этом говорится в пресс-релизе Rambler Group Александра Мамута, в которую входит это издание. В нем отмечается, что Рыбка «будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.ру», развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа».

Развитие «Газеты.ру» предполагает «усиление новостной и аналитической составляющей, а также продвижение контента в альтернативных каналах, которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей», цитируется в пресс-релизе управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян. «Уверен, что Сергей Рыбка, который обладает опытом как в информационной, так и в аналитической журналистике, – один из лучших кандидатов для решения этих задач», – добавил он.

Предыдущим главным редактором издания была Ольга Алексеева. Она возглавляла «Газету.ру» с 2016 г. Как отмечается в пресс-релизе, Алексеева «займется новым проектом Rambler Group» в сфере медиа.

«Газета.ру» основана в 1999 г. Мамут в 2012 г. стал владельцем холдинга SUP Media, в который входило это издание.

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Раненный возле проходной CК полковник умер в больнице

Ведомости
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Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета (СК), раненный при нападении возле проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Склифосовского, сообщил СК.

По данным издания Baza, во время нападения пострадал полковник Владислав Капустин. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил «Ведомостям», что пострадал именно он. Капустин занимался организацией приема граждан.

«Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», – отмечается в сообщении. В центральном аппарате СК России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

С нападавшим работают следователи, проводится его допрос, отмечается в сообщении ведомства. По предварительным данным, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В СК отметили, что задержанный «проявил неадекватность поведения», в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.

По данным «Интерфакса», нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга по имени Сергей Григорьев. Он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами и в момент нападения на сотрудника правоохранительных органов был в состоянии психического возбуждения.

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Бизнес
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«Интерфакс» узнал о возбуждении уголовного дела против персонала Healthy Food

Ведомости
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Столичное управление МВД возбудило уголовное дело о нарушении санитарных правил в отношении персонала сети вендинговых автоматов Healthy Food после произошедшего летом массового отравления среди офисных сотрудников бизнес-центров в восьми административных округах Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его информации, дело было заведено накануне, 30 сентября, по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По словам источника, летом неустановленные следствием сотрудники Healthy Food осуществляли деятельность в нарушение «санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, других нормативных актов, что повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей».

«На текущий момент мы не получали официальных уведомлений со стороны соответствующих органов и сейчас проверяем данную информацию, распространяемую в СМИ», – сообщил представитель Healthy Food «Ведомостям».

«Ведомости» направили запрос в МВД.

Статья 236 УК предусматривает штраф в размере до 80 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до одного года.

С 11 июля по 1 августа этого года было выявлено 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, заявили ранее в Роспотребнадзоре. Все случаи были связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа пострадавших 38 человек получили медицинскую помощь в больнице, у 66 пожаловавшихся на самочувствие выявили сальмонеллез. Ранее Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн руб. из-за выявленных нарушений. Во время расследования ведомство приостановило работу комбината компании на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе и опечатало 48 вендинговых автоматов.

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Политика
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Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

Ведомости
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Возле проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве неизвестный с ножом напал на сотрудника ведомства, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, раненый работал в центральном аппарате ведомства и занимался организацией приема граждан. Он выполнял служебные обязанности во время нападения. По данным издания Baza, во время нападения пострадал полковник Владислав Капустин. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил «Ведомостям», что пострадал именно он. Врачи оказывают ему помощь – проводят операцию на сердце, поскольку удар был нанесен в область груди. При этом нападавшего задержали, его мотивы выясняют следователи.

Позже источник ТАСС сообщил о смерти Капустина после операции в НИИ Склифосовского. «Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», – заявил собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации нет. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга по имени Сергей Григорьев. Он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. По данным источника агентства, Григорьев находился в состоянии психического возбуждения.

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Экономика
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Минтруд направил в правительство доклад о четырехдневной рабочей неделе

Ведомости
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Минтруд направил в правительство доклад о введении в России в будущем четырехдневной рабочей недели, говорится на сайте ведомства. В частности, Минтруд предложил рассмотреть вопрос о сокращении рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По мнению ведомства, «данный вопрос требует дальнейшего изучения».

Ведомство планирует создать специальную рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. Во время обсуждения сокращения продолжительности рабочей недели «было выявлено, что это несет в себе риски», например, может привести к увеличению издержек на рабочую силу, подорожанию продукции, отметили в Минтруде. При этом ведомство отмечает, что существуют и положительные аспекты введения четырехдневной рабочей недели. При сохранении уровня оплаты труда это будет способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию, считают в министерстве. По мнению Минтруда, сокращение рабочей недели также положительно повлияет на сочетание семейных и рабочих обязанностей, появится больше времени на спорт, культуру и отдых.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в перспективе будет осуществлен переход на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

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Политика
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Минздрав обвинил недовольных врачей из Центра им. Блохина в нарушении этики

Ведомости
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Комиссия Министерства здравоохранения России пришла к выводу, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина – «грубое нарушение врачебной этики», говорится на сайте ведомства. При этом требования, которые предъявляет к коллективу директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, отмечается в материале.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Всего заявления об увольнении написали 26 специалистов центра, говорилось в обращении. Они требовали отстранить новое руководство, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, а также провести аудит строительства новых корпусов центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

После публикации обращения онкологов руководство Центра им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта. Директор медучреждения Иван Стилиди заявил, что конфликт разгорелся после назначения Варфоломеевой руководителем НИИ. При этом он предположил, что некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность. По его мнению, в конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты, что недопустимо.

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Политика
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Московская полиция подала в суд на Навального и его сторонников

Ведомости
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Главное управление МВД по Москве подало в Симоновский районный суд на политика Алексея Навального и других оппозиционеров, свидетельствуют данные в судебной картотеке. На это обратило внимание «МБХ медиа».

Всего управление МВД подало два иска. Ответчики по первому из них – Навальный, а также Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов. Второй иск подан к Соболь и Георгию Албурову.

В чем заключаются претензии полиции, в картотеке не уточняется. Пресс-служба Симоновского суда в разговоре с РБК не стала раскрывать детали. Издание направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве. Жданов и Албуров сообщили, что узнали об исках из СМИ. В чем заключается суть исков, они не знают.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Такие предприятия, как «Мосгортранс», «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги», а также ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской) и служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали к оппозиционерам иски о компенсации ущерба. 10 сентября «Мосгортранс» выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров взыскали 1,2 млн руб. за задержки и простой общественного транспорта. Из числа ответчиков исключили Албурова.

Финансы
Новости

Сбербанк запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Ведомости
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Сбербанк запускает сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Для того чтобы сделать перевод, клиенту нужно войти в приложение, выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» – «По номеру карты», ввести номер карты получателя и указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки составит несколько минут, обещает Сбербанк. В некоторых случаях перевод может зачисляться дольше, но не более трех рабочих дней, отмечает кредитная организация.

Деньги можно переводить в любую страну, исключения – США, Тайвань, Куба, Иран, КНДР, Сомали, Сирия и Япония. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. или эквивалента в валюте. Комиссия за перевод – 1% от суммы независимо от валюты. Опция будет сначала доступна пользователям устройств на платформе Android, а позже она появится и на iPhone.

В мае Сбербанк запустил сервис денежных переводов в Европу. Ранее отправить деньги на счет европейского банка можно было только в отделениях Сбербанка. За месяц до этого кредитная организация совместно с Western Union запустила в «Сбербанк онлайн» сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья, в частности Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан.

Ранее в сентябре в «Сбербанк онлайн» появилась возможность пополнения карт Сбербанка с карт сторонних банков. Комиссия за новую услугу составляет 1,2%, но не менее 30 руб. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не взимается. «Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная – карта Сбербанка», – отмечала пресс-служба банка.

Бизнес
Новости

Власти отказались от строительства ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Ведомости
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Правительство отказалось от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, в числе которых GE и Siemens, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет об отказе от российских газовых турбин большой мощности 1,4 ГВт. Возможность отказа обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября. В целом предложение им было одобрено, рассказали источники газеты. В аппарате Козака и Минэнерго заявили, что окончательное решение еще не принято. В Минпромторге не стали комментировать эту информацию, сославшись на отсутствие протокола совещания.

Ранее было одобрено строительство газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации. Расходы на реализацию этого проекта Минэнерго предварительно оценивало в 100 млрд руб. Изначально проект был создан для обкатки турбин, находящихся под санкциями «Силовых машин» Алексея Мордашова. Как отмечает «Коммерсантъ», «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» обсуждают сейчас создание СП с GE и Siemens. Планы по выпуску газовых турбин большой мощности есть и у консорциума ОДК «Ростеха», «Интер РАО» и «Роснано».

По словам источников газеты, отбор поставщиков может состояться в 2026–2028 гг., к этому сроку иностранные компании должны локализовать машины большой мощности.

В июле этого года правительство ограничило иностранным компаниям доступ на рынок больших газовых турбин. Речь идет о производителях газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50%. Теперь эти компании не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 22 июля.

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Бизнес
Новости

AliExpress начала продавать ювелирные изделия в России

Ведомости
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Всемирная торговая площадка AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, рассказал газете «Коммерсантъ» представитель площадки в России. Ассортимент состоит более чем из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Продавцы для доставки будут привлекать крупнейшие курьерские сети, отметили в компании.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил «Коммерсанту», что бижутерия давно пользуется большим спросом у покупателей из-за границы. Теперь российская площадка может стать «одной из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий», сказал он.

Как отмечает «Коммерсантъ», онлайн-ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon уже запустили продажу украшений из драгоценных металлов и камней. С момента появления категории ювелирных изделий на Ozon в феврале каждый месяц продажи в этом сегменте увеличивались на 40%, а с июля – уже на 70% ежемесячно, рассказала газете директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова. На площадке Ozon сейчас представлено около 15 000 товарных наименований, отметила она.

В начале 2018 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что россияне интересуются покупкой ювелирных изделий онлайн. По данным ассоциации, в 2016 г. через интернет был продан 1% такой продукции на общую сумму 1,8 млрд руб., в 2017 г. – уже 3% на 5,6 млрд руб. Прогноз АКИТ на 2018 г. был на уровне 7% ювелирных украшений на 14 млрд руб.

Главные ювелирные украшения 2019 года

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Политика
Новости

МВД заявило об усилении контроля за уголовными делами по статьям о наркотиках

Ведомости
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МВД приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что это позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.

В частности, во многих региональных органах внутренних дел действуют распоряжения, согласно которым начальники следственных подразделений должны лично изучать материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков. Организован внутриведомственный контроль, уголовные дела, подлежащие прекращению, заблаговременно изучают и согласовывают решения по ним.

МВД отметило, что по итогам первой половины 2019 г. число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 1,3%. Однако на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта.

В июне полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Дело вызвало общественный резонанс, и вскоре с журналиста сняли все обвинения из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо наладить в стране контроль за работой правоохранительных органов, чтобы такие ситуации не повторялись. При этом он выступил против смягчения наказания за хранение и оборот наркотиков.

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