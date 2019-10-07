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Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомости
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Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 г., передает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 г. Документ был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 г.», — говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития. 

По данным Минэкономразвития, демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. Минэкономразвития также считает демографическими вызовами снижение численности женщин в возрасте 20 — 34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. По оценке ведомства, рост численности населения в 2020-2023 гг. будет происходить за счет прироста мигрантов, а с 2024 г. — за счет как естественного, так и миграционного приростов. 

В 2018 г. среднегодовая численность населения России составила 146,8 млн человек, в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 147,7 млн человек, в 2024 г. — 148,7 млн человек, говорится в документе. Согласно прогнозу ведомства, численность трудоспособного населения в России в 2019 г. составит 82 млн человек, в 2020 г. — 82,5 млн человек, в 2024 г. — 85,3 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью. По итогам 2018 г. лидируют Тамбовская и Ленинградская области, уточнила она. Регионами с самой высокой рождаемостью являются республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия.

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«Коммерсантъ»: Козак подготовил законопроект о защите инвестиционной деятельности

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак 4 октября представил Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) рабочую версию законопроекта «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Подготовленный законопроект еще не вносился на рассмотрение в правительство. Однако, как отмечает издание, его можно рассматривать как конкурирующий с законопроектом о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»), подготовленным Минфином еще в прошлом году.

Судьба законопроекта Минфина, разрабатываемого под руководством замминистра Андрея Иванова, еще не определилась. Последняя его версия не была окончательно согласована в правительстве, пишет газета. В проекте Минфина прописаны принцип конкурсного доступа к любой прямой господдержке проектов, запрет на установление ограничений на репатриацию прибылей и инвестируемого капитала из России, предусмотрено создание реестра мер господдержки, напоминает «Коммерсантъ».

Альтернативный проект группы Козака более радикален в плане защиты инвестиций, отмечает издание. Его основная идея — любое регуляторное или квазирегуляторное изменение в госсекторе (например, изменение ставок налогов, тарифов, сроков строительства инфраструктуры государством) может быть признано через суд ущербом для инвестора. На основании решения суда инвестор сможет требовать от государства компенсации.

Козак 17 сентября направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту Минфина, рассказали РБК два источника, знакомых с их содержанием. Законопроект в нынешнем виде противоречит другим мерам поддержки, в частности СПИК (специальный инвестконтракт), утверждал один из источников издания. 

Законопроект о защите и поощрении инвестиций Минфин подготовил в 2018 г. по поручению президента Владимир Путина. По задумке чиновников он должен стать законом об инвестициях, который предоставляет бизнесу льготы взамен на вложения в экономику.

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Экономика
Новости

Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману. Подлинность документа «Коммерсанту» подтвердили в аппарате Титова. 

В письме бизнес-омбудсмен приводит данные, согласно которым нормативы для продуктовых магазинов в различных регионах разнятся в 248 раз, для супермаркетов — в 120 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз, для кафе, ресторанов и баров — в 130 раз. Подобные расхождения являются причиной завышения цен за вывоз мусора, что увеличивает нагрузки на бизнес и отрицательно сказывается на ценах для потребителей, отмечает он.

В частности, Титов попросил Буксмана проверить нормативы в тех регионах, где они превышают среднее по России значение на 50% в двух и более категориях. По данным бизнес-омбудсмена, речь идет о 41 субъекте, в том числе Воронежской, Волгоградской и Тульской областях. В региональном департаменте ЖКХ Воронежской области заявили, что сравнивать нормативы региона со средним по стране некорректно. Ведомство предложило оценивать регионы с аналогичной численностью населения, учитывая такой показатель, как плотность отходов. В пресс-службе правительства Тульской области считают, что региональные нормативы сопоставимы со значениями в других субъектах Центрального федерального округа.

В конце августа «Ведомости» писали, что переработка коммунальных отходов становится более привлекательной для инвесторов. Согласно данным из справки, подготовленной Минприроды, в этом году частные инвестиции в переработку мусора будут вложены в 73 объекта в 31 регионе. По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 г., составят 20 млрд руб. По данным Минприроды, в 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было инвестировано 12 млрд руб.

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Политика
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Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу». Во время разговора турецкий президент напомнил, что целью формирования зоны безопасности является устранение террористической угрозы со стороны курдских формирований и создании условий для возвращения сирийских беженцев домой. Трамп и Эрдоган договорились в ноябре провести переговоры в Вашингтоне.

Американские должностные лица военных ведомств не выполняют условия соглашения США и Турции по безопасной зоне, заявил ранее Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре«Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск в востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения», — сказал турецкий лидер. Он напомнил, что протяженность сирийско-турецкой границы составляет 911 км. По его словам, необходимо создать на территории Сирии «зону безопасности» шириной 30-32 км.

Эрдоган 5 октября заявил о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. По его словам, в ближайшие дни турецкая армия может начать военные действия против курдских формирований, находящихся на территории Сирии. Ранее, 1 октября турецкий лидер сообщил, что Анкара будет предпринимать самостоятельные шаги в вопросе создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии, так как прогресс по данному вопросу в переговорах с американской стороной достигнут не был.

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Операторы связи и телеканалы поспорили о системе онлайн-трансляций

Ведомости
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Операторы связи на заседании экспертного совета по вопросам связи при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вновь раскритиковали законопроект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов, рассказали «Ведомостям» четыре участника этого совещания. Заседание совета прошло в пятницу, 4 октября, в нем участвовали чиновники, медиакомпании и операторы связи.

Законопроект о единой системе телетрансляций в интернете в июле в парламент внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Сейчас операторы связи и онлайн-платформы напрямую договариваются с телеканалами о трансляциях в сети. Депутаты предлагают, чтобы операторы и платформы были обязаны использовать для таких трансляций одну платформу, которую к 2020 г. должен выбрать Роскомнадзор. Единственный реальный претендент на это место – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами страны – «Национальной медиа группой», «СТС медиа», «Первым каналом» и ВГТРК, говорили сотрудники медиакомпаний. Представитель «Витрины» подтверждал, что намерен участвовать в конкурсе Роскомнадзора в случае принятия поправок.

Но большинство операторов связи и кабельных операторов, в том числе МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Триколор», считают законопроект вредным для отрасли. В конце сентября они уже изложили свои замечания в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину и повторили многие из них на совещании в ФАС. В частности, сотрудник МТС на совещании заявил, что проект не решает заявленных задач (например, борьба с пиратством), ограничит возможности зрителей и самих операторов в техническом развитии. Представитель МТС подтвердил это «Ведомостям».

С замечаниями выступили и представители самих телекомпаний. Сотрудник «Первого канала» считает, что проект ограничивает возможности этого канала по интернет-дистрибуции, предложенная система онлайн-трансляции фактически может лишить канал статуса федерального вещателя, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. Представитель канала это не комментирует. Еще один сотрудник «Первого» подтвердил, что канал поддерживает идею запуска единого плейера для телеканалов, но не слишком жесткий законопроект. Гендиректор НТВ Алексей Земский на заседании в ФАС указал, что в проекте отсутствует элементарный глоссарий – нет определения таких терминов, как трансляция, отложенное смотрение и т. д., которые критичны для корректного регулирования онлайн-вещания. Земский подтвердил «Ведомостям», что в проект следует внести дополнения.

За проект на совещании выступили сотрудники «Национальной медиа группы», ВГТРК и «Ростелекома», рассказали участники совещания. Эти компании считают, что для урегулирования главных разногласий в проект достаточно внести небольшие правки. Операторам выгодно создание единого окна для онлайн-трансляций ТВ, это менее затратно, чем интеграции с каждой телекомпанией, передал «Ведомостям» через пресс-службу директор по контактной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

По итогам совещания ФАС должна подготовить рекомендации правительству, чтобы то, в свою очередь, предоставило отзыв на проект в Госдуму, знают участники совещания. Представитель ФАС в выходные не ответил на запрос «Ведомостей».

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«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»

Ведомости
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В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ». Об этом изданию рассказали источники в банковских службах информационной безопасности и поделились ссылкой для загрузки базы. Проверка показала, что данные в ней актуальны: некоторые сотрудники «Коммерсанта» нашли в базе свои полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны.

База содержит 8,7 млн записей со сведениями о клиентах со всей России, пишет издание. Речь идет о тех, кто подключил домашний интернет через «Билайн». При этом в базу попали даже те, кто уже не пользуется услугами оператора, но заключал с ним договор в период с 2016 г.

Пресс-служба «Билайна» сообщила, что оператор провел расследование инцидента. Компания утверждает, что утечка была зафиксирована два года назад, а все виновные уже выявлены и понесли наказание. «На текущий момент большая часть информации это уже устаревшие данные», – заверил оператор.

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Политика
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Адвокаты разведчика, рассказавшего о звонке Трампа Зеленскому, сообщили о «многочисленных осведомителях»

Ведомости
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Число осведомителей в деле, которое стало спусковым крючком для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, выросло, передает The Wall Street Journal. Об этом сообщила команда адвокатов, представляющих интересы разведчика, который в заявлении рассказал о нескольких случаях давления Дональда Трампа на Украину с целью начать расследование против Джо и Хантера Байденов.

«Могу подтвердить, что моя фирма и моя команда представляют многочисленных осведомителей, – сообщил Эндрю Бакай, ведущий адвокат первого из них, от которого и стало известно о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. – Пока больше никаких комментариев».

О появлении второго осведомителя сообщило ABC News. Другой представляющий разведчика адвокат, Марк Зейд, сказал агентству, что теперь также работает со вторым осведомителем. Тот, по словам адвоката, тоже разведчик; он также беседовал с главным инспектором разведслужб США Майклом Эткинсоном, который ранее счел показания первого осведомителя заслуживающими доверия и делом первостепенной важности.

По словам Зейда, второй разведчик располагает информацией из первых рук относительно тех утверждений, которые были изложены в заявлении первого, который сообщал, что сам не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским. В его заявлении, в частности, говорилось: «В период исполнения своих обязанностей я получил информацию от многочисленных чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свое служебное положение, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США в 2020 г. Такое вмешательство включает, помимо прочего, давление на другую страну с целью провести расследование в отношении основных политических соперников президента на родине. Центральная фигура в попытках добиться этого – личный юрист президента Рудольф Джулиани. Также, похоже, в этом участвует и генеральный прокурор Уильям Барр». По утверждению первого осведомителя, более полудюжины чиновников проинформировали его об этих попытках Трампа, которые, как они опасались, «представляют риски для национальной безопасности США» и подрывают усилия «по противодействию зарубежному вмешательству в американские выборы».

Политика
Новости

Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Ведомости
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Президент Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Он наслаждался природой, осенней тайгой», – цитирует Пескова «Интерфакс». Пресс-секретарь пообещал, что фото- и видеоматериалы из этой поездки будут доступны сегодня в полночь.

Путину 7 октября исполнится 67 лет. Песков отметил, что президент, как всегда, планирует отпраздновать день рождения в кругу родных и близких, на природе.

Кто из политиков приглашен на торжество, пресс-секретарь не раскрыл. В предыдущие два года на день рождения Путина прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а летом 2013 г. президент России отмечал 61-летие в компании председателя КНР Си Цзиньпина.

В этом году день рождения Путина выпал на понедельник. Запланированы ли у президента какие-то рабочие встречи или телефонные переговоры на этот день, неизвестно.

Каких животных дарили Путину

Политика
Новости

В Киеве 10 000 человек вышли на митинг против «формулы Штайнмайера»

Ведомости
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На площади Независимости в центре Киева прошел митинг против «формулы Штайнмайера». Согласно данным местной полиции, в акции приняли участие около 10 000 человек, правоохранители не зафиксировали нарушений. Митинг прошел под лозунгом «Остановим капитуляцию», передает «РИА Новости».

Акция началась около полудня по местному времени (совпадает с московским), сообщает «Интерфакс». Сначала протестующие почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания.

Протестующие выступают против предоставления особого статуса Донбассу и отвода украинских войск от линии разграничения. Участники акции считают, что решение украинских властей согласовать «формулу Штайнмайера» является капитуляцией и предательством национальных интересов.

Это вторая за неделю подобная акция протеста, первая прошла 2 октября у офиса президента Владимира Зеленского. Протестующие призывали его отказаться от «формулы Штайнмайера». В акции приняло участие около 2000 человек.

В Минске 1 октября на заседании контактной группы по Украине была согласована так называемая «формула Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Этот шаг украинских властей вызвал критику со стороны бывшего президента Петра Порошенко, его сторонников, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, других политиков, националистических организаций, областных советов Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

Политика
Новости

Путин заявил об отсутствии интереса к ситуации с разговором Трампа и Зеленского

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что не интересуется ситуацией, в которой оказался его украинский коллега Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сказал в беседе с американским журналистом в кулуарах Российской энергетической недели, кадры показал телеканал «Россия 1». Путин посоветовал обратиться с вопросом об этой ситуации к Зеленскому.

В США разгорелся политический скандал из-за июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его политические оппоненты утверждают, что политик во время звонка пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Противники президента США поступают недальновидно, не смотрят даже на шаг вперед, считает Путин. Он также напомнил про расследование о вмешательстве России в американские выборы, которое, по его мнению, стало лишь поводом для введения санкций и давления на Трампа. Путин отметил, что на основе предположения о вмешательстве были введены санкции. Потом спецпрокурор Роберт Мюллер выяснил, что сговора не было, но санкции остались – значит, это был только предлог, заключил президент.

Политика
Новости

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Ведомости
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Власти Нидерландов решили провести национальный ребрендинг и полностью отказаться от названия Голландия, сообщает The Guardian. По данным издания, кампания по изменению международного имиджа страны, согласованная правительством, представителями бизнеса и советом по туризму, будет запущена до конца года.

Согласно утвержденной программе название Нидерланды станет официальным брендом страны на конкурсе «Евровидение» в мае следующего года, а затем – на Олимпийских играх в Токио. Национальная футбольная команда, которую на международных соревнованиях часто называли голландской, теперь будет исключительно нидерландской.

Название Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталами «Красных фонарей», поясняет The Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Цель ребрендинга – показать Нидерланды как открытое, инновационное и инклюзивное государство и тем самым стимулировать рост экспорта, туризма и развитие спорта.

Название Голландия носят две из 12 провинций Нидерландов – Северная Голландия и Южная Голландия, расположенные на побережье Северного моря. Исторически они были самыми экономически и промышленно развитыми и потому приобрели наибольшую известность за пределами страны. В России Нидерланды стали называть Голландией с подачи Петра Первого, который во время поездки по Европе много времени провел в одноименных провинциях. Официально страна называется Нидерландами, это название появилось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 г.

Сколько стоит отдых в частном жилье в разных городах мира

Политика
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Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ведомости
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Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался. Россия от таких встреч никогда не отказывается, подчеркнул помощник президента.

Конкретики относительно встречи Путина и Трампа в Чили пока нет, сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Чили 16–17 ноября.

Ушаков также рассказал об увеличившихся шансах на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу приблизило встречу лидеров стран «четверки», пояснил представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

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