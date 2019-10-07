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Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 г., передает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 г. Документ был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 г.», — говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития.

По данным Минэкономразвития, демографические показатели оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие России. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшение возрастной структуры населения. Минэкономразвития также считает демографическими вызовами снижение численности женщин в возрасте 20 — 34 лет и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. По оценке ведомства, рост численности населения в 2020-2023 гг. будет происходить за счет прироста мигрантов, а с 2024 г. — за счет как естественного, так и миграционного приростов.

В 2018 г. среднегодовая численность населения России составила 146,8 млн человек, в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 147,7 млн человек, в 2024 г. — 148,7 млн человек, говорится в документе. Согласно прогнозу ведомства, численность трудоспособного населения в России в 2019 г. составит 82 млн человек, в 2020 г. — 82,5 млн человек, в 2024 г. — 85,3 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самой низкой рождаемостью. По итогам 2018 г. лидируют Тамбовская и Ленинградская области, уточнила она. Регионами с самой высокой рождаемостью являются республики Северо-Кавказского федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия.