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Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Конфликт произошел около 15.00 (11.00 мск), предположительно на бытовой почве, уточнил он.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что сотрудники правоохранительных органов задержали 50 человек. Очевидцы в соцсетях сообщили также, что драка сопровождалась стрельбой. После конфликта на место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение. По данным источника агентства, оружие применили не участники драки, а участковый – он сделал предупредительный выстрел.

Причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада, рассказал изданию «Тайга.инфо» информированный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами, продукты отсюда развозят по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.