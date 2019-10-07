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Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

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Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times. Адвокаты президента заявили в суде, что будут обжаловать это решение.

Суд отклонил аргумент Трампа о том, что в отношении действующих президентов не может проводиться уголовное расследование. Он посчитал его «противоречащим структуре власти страны и конституционным ценностям». Президенты, их семьи и бизнес не могут быть выше закона, говорится в решении суда.

Вэнс занимается расследованием возможных нарушений, которые могли быть допущены, когда адвокат президента Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) за молчание об интимной связи с Трампом. Президент это отрицает. В конце августа прокурор потребовал, чтобы фирма Mazars, которая занималась бухгалтерской отчетностью Трампа, предоставила его налоговые декларации с 2011 г.

Трамп подал иск к Вэнсу с требованием признать его действия незаконными. Его адвокаты заявили, что публикация налоговых деклараций нанесет президенту «непоправимый вред». The New York Times отмечает, что, даже если Вэнсу удастся получить эти документы, они не станут автоматически публичными. Они будут защищены тайной следствия до тех пор, пока не станут доказательством в уголовном деле.

Трамп еще во время предвыборной кампании отказался публиковать свои налоговые декларации. Конгрессмены-демократы просили раскрыть эти документы, но в начале мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил их просьбу. Позже суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить соответствующие документы у Mazars.

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Технологии
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Volvo создаст с китайской компанией совместное производство двигателей

Ведомости
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Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars и китайский Geely планируют создать совместную компанию для объединения производства двигателей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора Volvo Cars Хокана Самуэльссона.

По его словам, компания будет поставлять 2 млн дизельных и бензиновых двигателей в год по сравнению с 600 000, которые Volvo производит сегодня. Создание независимого поставщика позволит компании сократить расходы при производстве электродвигателей, рассказал Самуэльссон. Слияние планируется завершить в 2020 г.

Ожидается, что к 2025 г. половина мировых продаж компании составят электромобили, а другая — автомобили с гибридным двигателем. По данным компании, на предприятии будут работать около 3000 сотрудников Volvo и 5000 сотрудников Geely. Сокращения не планируются, говорится в сообщении на сайте Volvo.

В феврале шведский автопроизводитель Polestar (принадлежит Volvo Cars и Geely) представил первую полностью электрическую модель — Polestar 2. В компании заявили, что по цене и дальности поездки автомобиль станет конкурентом Tesla Model 3.

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Политика
Новости

Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву на уровень инфляции

Ведомости
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Президент Владимир Путин проиндексировал с 1 октября зарплату себе и премьеру Дмитрию Медведеву на уровень инфляции по итогам 2018 г. – 4,3%. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

На эту же величину проиндексированы оклады руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы. Путин также увеличил на 4,3% зарплаты руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал индексацию зарплат президента, премьера и силовиков плановой, передает «РИА Новости».

В прошлом году Путин, согласно декларации о доходах, заработал 8,65 млн руб. В собственности президента – квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Путину принадлежат два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Медведев заработал в 2018 г. 9,9 млн руб., свидетельствует его декларация о доходах. Среди имущества премьера – квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21» и арендованный на 49 лет участок площадью 4700 кв. м. Жена премьера декларировала в прошлом году два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.

Любимые автомобили российских чиновников

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Бизнес
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Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку

Ведомости
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Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

Руководство компании и инициативная группа курьеров утром 7 октября встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. Проблему с некорректными начислениями заработной платы Ozon пообещал устранить в этот же день, еще шесть из восьми пунктов «быстрого списка вопросов» компания выполнит в течение недели.

Около 40 курьеров Ozon в Санкт-Петербурге 5 октября отказались выходить на работу, сообщала «Фонтанка». Причиной забастовки стали некорректно начисленные зарплаты: сотрудники недополучили от 5000 до 15 000 руб. По словам участников забастовки, летом в компании сменилась система, которая рассчитывает полагающееся курьеру деньги, и уже третий месяц подряд она дает сбои. В Ozon подтвердили, что заказы в прошедшие выходные могли быть доставлены не вовремя, и пообещали предоставить компенсацию за задержку.

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Политика
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У Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела»

Ведомости
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Возле здания Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, сообщил телеканал «Дождь». В этом суде рассматривалась апелляция на приговор другому участнику дела – Даниле Беглецу. По информации издания, Миняйло стоял у здания суда с одиночным пикетом. Уточняется, что задержанных повезли в ОВД «Преображенское».

Мосгорсуд оставил приговор Беглецу без изменений. Ранее он был приговорен к двум годам колонии за применение насилия к представителю власти. Беглец утверждал, что приехал в центр Москвы 27 июля на деловую встречу. Он стал очевидцем задержания и избиения участника несогласованной акции протеста. Беглец потянул за руку сотрудника правоохранительных органов, чем, по версии следствия, причинил ему физическую боль. Он признал вину, его осудили на два года колонии.

Владислав Барабанов был задержан по делу о массовых беспорядках, как и Алексей Миняйло. С них впоследствии сняли обвинения.

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Экономика
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Новак посоветовал забыть о нефти за $100

Ведомости
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В долгосрочной перспективе цены на нефть останутся на текущем уровне в $50 за баррель, сообщил в интервью Reuters министр энергетики России Александр Новак. По его словам, о ценах на нефть в $100 можно забыть.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем, исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены – $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43–45 за баррель», – сказал министр.

Впервые более чем за год цена барреля нефти марки Brent упала ниже $100 8 сентября 2014 г. Потом нефтяные котировки продолжили падать, к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60. По данным на 7 октября, его стоимость варьируется между $58 и $59. По словам Новака, падение добычи нефти в Иране и Венесуэле не сможет значительно повлиять на рост цен, так как падение добычи замещается ее ростом в США и ряде других стран.

Россия сокращает добычу нефти в тандеме с ОПЕК с 2017 г. Это позволило удержать цены на уровнях, стимулирующих инвестиции в новые месторождения, сказал министр. По его словам, если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений, в Западной Сибири и Арктике, уже через несколько лет мы не сможем поддерживать существующий уровень добычи.

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Политика
Новости

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости
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В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Конфликт произошел около 15.00 (11.00 мск), предположительно на бытовой почве, уточнил он.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что сотрудники правоохранительных органов задержали 50 человек. Очевидцы в соцсетях сообщили также, что драка сопровождалась стрельбой. После конфликта на место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение. По данным источника агентства, оружие применили не участники драки, а участковый – он сделал предупредительный выстрел.

Причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада, рассказал изданию «Тайга.инфо» информированный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами, продукты отсюда развозят по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.

Финансы
Новости

ВС отправил на пересмотр спор об оплате услуг юристов АСВ из конкурсной массы банков

Ведомости
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России по жалобе одного из кредиторов Пробизнесбанка отправила на новое рассмотрение спор о допустимости выплат консультантам в зависимости от поступлений в конкурсную массу банкрота, сообщает «Интерфакс».

Кредитор-заявитель – ООО «Автоцентр» – дошел до Верховного суда из-за принципиальной позиции: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не должно платить нанятым юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств.

Пробизнесбанк в 2015 г. был лишен лицензии и признан банкротом. Тогда же АСВ привлекло к конкурсному производству юридическую фирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»). По договору юристы получали по 8,5 млн руб. в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу. К концу 2017 г. «Кворум» получил 312,9 млн руб. переменного вознаграждения, указано в иске, эти выплаты и оспаривает «Автоцентр», выяснили ранее «Ведомости».

«Автоцентр» счел, что переменная часть вознаграждения консультантов представляет собой «гонорар успеха», который выплачивается юристам в случае достижения положительного результата в судебном споре. Такого рода премирование недопустимо в процедурах банкротства, указывал заявитель. Предыдущие три инстанции отказали компании в удовлетворении требований.

Бизнес
Новости

«Рено Россия» объявила о смене гендиректора

Ведомости
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Новым гендиректором «Рено Россия» станет Ян Птачек, бывший исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу, сообщила компания. Он приступит к работе 1 ноября. Андрей Панков, которого сменит Птачек, уходит из компании по причинам личного характера.

О возможном назначении Птачека на пост гендиректора «Рено Россия» «Ведомости» писали в середине сентября. Собеседник газеты связывал уход Панкова с тем, что нынешний президент Renault Тьерри Боллоре постепенно меняет управленцев, которые пришли при его предшественнике – Карлосе Гоне. Другой собеседник объяснил перестановки тем, что на должностях такого уровня в Renault принято менять людей каждые четыре-пять лет.

Новым исполнительным вице-президентом «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу станет Оливье Морне. Он работал в PSA Peugeot Сitroen с 1996 г., а последние несколько лет занимал должность главного исполнительного директора совместного предприятия Changan Automobile и Groupe PSA в Китае.

Политика
Новости

Песков прокомментировал требование запретить систему распознавания лиц в Москве

Ведомости
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Системы распознавания лиц, аналогичные действующей в Москве, зарекомендовали себя в сфере обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требование москвички Алены Поповой запретить властям использовать технологию распознавания лиц, поскольку работа этой системы противоречит Конституции.

Песков подчеркнул, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц помогает ловить преступников и предотвращать теракты по всему миру, передает «Интерфакс». Представитель Кремля добавил, что москвичка имеет право обратиться в суд для рассмотрения своей жалобы.

О требовании Поповой «Ведомостям» рассказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий ее интересы в суде. По словам Дарбиняна, она оспорила в Савеловском суде законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По ее мнению, обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.

Поводом для жалобы стала личная ситуация москвички. Весной 2018 г. она провела одиночный пикет у Госдумы. Тверской суд оштрафовал ее за это на 20 000 руб. Рассматривая ее дело, суд изучил записи с камер видеонаблюдения с 32-кратным увеличением изображения лица Поповой. По мнению Поповой, в ее отношении применялась технология распознавания лиц. Применение этой технологии в Москве по умолчанию и в режиме реального времени незаконно, считает она.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал задержание и допрос депутата Госдумы в США

Ведомости
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В Кремле считают неприемлемыми задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это весьма тревожная информация, она, безусловно, вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», – сказал Песков.

Ранее российское посольство сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США, в аэропорту Нью-Йорка допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева отказалась от комментариев. Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как циничную провокацию. По его словам, Юмашева получила приглашение на форум «Диалог Форт-Росс», американское посольство выдало ей визу, поэтому она находилась в Нью-Йорке на законных основаниях. Юмашева координирует в парламенте рабочую группу по связям с конгрессом США.

В МИД России также выразили протест в связи с допросом российского парламентария. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали этот инцидент очередной «враждебной акцией», нацеленной на ухудшение отношений двух стран.

Политика
Новости

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Ведомости
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Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

В свою очередь директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил изданию, что Москва рассчитывает на скорое освобождение Юзик. Он отметил, что это может произойти на этой неделе.

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, Юзик заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

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