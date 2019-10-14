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Украинский министр назвал возможное место встречи «нормандской четверки»

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. По мнению министра, это «последний шанс» для Москвы. Для того чтобы встреча состоялась, Киев и Донбасс должны поддерживать перемирие, уточнил он. «У нас есть некоторые даты... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября», – добавил министр.

«Мы открыто говорим всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути», – заявил Пристайко. «Если это не сработает, нам придется обратиться к какому-то плану В», – добавил он, отказавшись пояснить, каким может быть этот план.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в конце сентября представители Украины, России, Франции и Германии могут провести встречу в нормандском формате в Минске. Однако переговоры так и не состоялись. 1 октября украинский лидер сообщил, что «последние препоны» для проведения встречи сняты. Он не назвал конкретную дату, однако заявил, что она будет объявлена в ближайшее время. На прошлой неделе Зеленский обвинил российскую сторону в задержке саммита из-за требований Москвы к Киеву. В частности, российские власти потребовали от Украины отвести войска от Донбасса. 7 октября Пристайко сообщил о срыве начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия. Он напомнил, что, перед тем как стороны начнут отвод сил, должно пройти семь дней без нарушения режима прекращения огня. «Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», – пояснял он.