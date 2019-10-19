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Умер вице-адмирал, участвовавший в операции по подъему подлодки «Курск»

Герой России, вице-адмирал Михаил Моцак умер 19 октября в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота. Моцак был начальником штаба Северного флота в то время, когда затонула атомная подлодка «Курск», и участвовал в операции по ее подъему.

Моцак родился 22 ноября 1949 г. в Москве. В 1972 г. окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. В 1982 г. стал командиром атомной подводной лодки К-517 Северного флота, а в 1993 – начальником штаба первой флотилии атомных подводных лодок. Звание вице-адмирала было присвоено Моцаку в феврале 1996 г., звание Героя России – в июне 1994 г.

Моцак возглавлял штаб Северного флота с мая 1999 г. Он был одним из руководителей учений и участвовал в операции по подъему подлодки «Курск».

Подводная лодка «Курск» затонула во время учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса». Останки большинства погибших были подняты на поверхность и захоронены.

Годовщина трагедии «Курска»