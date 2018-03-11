Политика

Новости

Путин объяснил крушение подлодки «Курск» проблемами в Вооруженных силах

Крушение подводной лодки «Курск» стало следствием запущенного состояния Вооруженных сил после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин».

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" – это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», – сказал Путин.

По его мнению, Вооруженные силы тогда были в таком состоянии, что ничего удивительного в этой трагедии нет. «Но трагедия колоссальная. Столько людей погибло», – отметил Путин.

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса».

Годовщина трагедии «Курска»