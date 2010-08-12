Годовщина трагедии «Курска»

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Члены экипажа АПЛ «Курск» на палубе во время морского парада в Североморске 30 июля 2000 г.

Лодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 м 12 августа 2000 г. во время учений. На борту было 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Командовал кораблём капитан 1-го ранга Г. П. Лячин, всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены

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