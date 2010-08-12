Годовщина трагедии «Курска»
Затонувшая подводная лодка «Курск»: члены экипажа, подъем лодки, прощание с погибшими моряками на фотографиях
Члены экипажа АПЛ «Курск» на палубе во время морского парада в Североморске 30 июля 2000 г.
Лодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 м 12 августа 2000 г. во время учений. На борту было 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Командовал кораблём капитан 1-го ранга Г. П. Лячин, всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены
Лодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 м 12 августа 2000 г. во время учений. На борту было 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Командовал кораблём капитан 1-го ранга Г. П. Лячин, всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены
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Осмотр затонувшей лодки с помощью глубоководного аппарата
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Прощание с погибшим экипажем
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Схема подъема АПЛ «Курск»
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Владимир Путин и родственники погибших моряков
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Понтон, с помощью которого осуществлялся подъем лодки со дна
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Похороны моряков
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Поднятая со дна АПЛ «Курск» в доке
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Архивное фото АПЛ «Курск», 1999 год
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Прощание с моряками
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Пятилетняя Кристина у могилы своего отца - старшего лейтенанта Сергея Ерахтина, члена команды «Курска»
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2003 год, день памяти погибших моряков
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10 лет трагедии АПЛ «Курск». Памятная доска с именами погибших моряков в Никольском Морском соборе в Санкт-Петербурге
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2015 год, 15 лет трагедии: почетный караул у мемориала «Морякам-подводникам, погибшим в океане» в гарнизоне Видяево, откуда подводная лодка отправилась в последний рейс
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Траурные мероприятия на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. В городе находится самое большое в России захоронение членов экипажа «Курска»
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У мемориала в Севастополе. На затонувшей подлодке погибло 17 моряков-севастопольцев
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