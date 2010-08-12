Годовщина трагедии «Курска»

Затонувшая подводная лодка «Курск»: члены экипажа, подъем лодки, прощание с погибшими моряками на фотографиях
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