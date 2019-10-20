Политика

Новости

В НАТО создан кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии

В НАТО появился кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Welt. По его данным, новая структура альянса займется прогнозом последствий турецкого вторжения. В штаб вошли эксперты по безопасности, военные специалисты и политические консультанты.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последствия турецкой операции на северо-востоке Сирии являются серьезной ошибкой НАТО. Политик напомнил, что Турция является членом альянса, а значит, должна действовать более ответственно.

Анкара 9 октября объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Запад раскритиковал действия турецких военных, поскольку от них могут пострадать мирные граждане.

На этой неделе Турция согласилась на предложение США приостановить операцию на пять дней, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов покинуть приграничную зону.