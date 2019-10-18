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Макрон назвал вторжение турецких войск в Сирию серьезной ошибкой НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает последствия турецкой операции на северо-востоке Сирии серьезной ошибкой НАТО. Об этом он заявил, выступая 18 октября на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Евросоюза (его слова приводит Reuters). Политик напомнил, что Турция является членом альянса, а значит, должна действовать более ответственно.

Франция поддерживает борьбу с террористами и членами Курдской рабочей партии, но «Сирийские демократические силы» к ним не относятся, отметил Макрон. Поэтому операция Турции, по его мнению, сильно подорвала доверие к ней и ее партнерам по НАТО. Действия Анкары ставят вопрос о функционировании альянса, добавил президент. Поэтому он считает крайне важным собраться в ближайшее время и обсудить дальнейшие шаги. Так Макрон объяснил необходимость совещания с участием его, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьера Великобритании Бориса Джонсона, которое пройдет в ближайшие недели в Лондоне.

В то же время Макрон предложил координировать действия в Сирии с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Только так, по мнению французского лидера, удастся вернуть Турцию на более благоразумный путь.

Президент Турции 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Анкара называет борьбу против курдских боевиков и террористов из организации «Исламское государство» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме того, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.