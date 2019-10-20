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Sunday Times: ЕС планирует предоставить отсрочку по Brexit до февраля

Европейский союз (ЕС) готов дать Великобритании отсрочку выхода из Евросоюза на три месяца, если премьер-министр страны Борис Джонсон не сможет провести это соглашение через парламент, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, решение об отсрочке не будет принято пока не станет известно о достижении договоренностей по сделке. Если Джонсон все-таки не договорится с парламентом и будет принято решение о проведении повторного референдума, тогда отсрочку могут продлить до июня 2020 г. Ожидается, что решение по отсрочке примут в ближайшие дни, отмечает The Sunday Times.

19 октября британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Она обязывает премьера просить о переносе Brexit на более поздний срок. Джонсон заявил, что не будет просить об отсрочке. По его словам, позиция правительства Великобритании не изменилась и страна покинет Евросоюз в запланированный срок. 20 октября правительство запустило чрезвычайный план действий на случай выхода страны из состава Евросоюза без сделки.