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Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Железнодорожный суд Красноярска арестовал начальника участка золотодобывающего предприятия «Сисим» Андрея Еганова – одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Еганов будет находиться под стражей до 18 декабря.

Еганов во время заседания сказал, что признает вину и сожалеет о случившемся. «Конечно [признаю]... Я ж начальник участка, за все отвечаю», – сказал он.

Прорыв дамб рядом с пос. Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Продолжается поисково-спасательная операция.

Следственный комитет (СК) возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть людей. Следователи пришли к выводу, что дамбы были «возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи». Позже СК сообщил о задержании троих подозреваемых – директора золотодобывающего предприятия «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации. Имена фигурантов не назывались.