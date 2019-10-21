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Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета

Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

Свое решение Морщакова связала с отставкой Михаила Федотова с поста председателя совета. По ее словам, в СПЧ никто об этом не был уведомлен. Она предположила, что и сам Федотов не был осведомлен о грядущей отставке. «Члены совета обсуждали это и сочли, что такое отношение к ним не является знаком какого бы то ни было минимального уважения», – отметила Морщакова.

Морщакова также считает неубедительным объяснением, что уход Федотова связан с его возрастом. Она отметила, что для председателя СПЧ не установлен предельный возраст.

Президент России Владимир Путин в понедельник указом освободил Федотова от должности советника президента и председателя СПЧ и назначил на эти посты секретаря Общественной палаты, бывшего ведущего «Первого канала» Валерия Фадеева. Кроме того, из состава СПЧ были исключены политолог Екатерина Шульман и руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Вместо них в совет вошли исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Близкие к власти источники объясняли уход Федотова его возрастом, а члены совета называли это решение политическим: многие из них выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело».