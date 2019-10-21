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Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета

Ведомости
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Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

Свое решение Морщакова связала с отставкой Михаила Федотова с поста председателя совета. По ее словам, в СПЧ никто об этом не был уведомлен. Она предположила, что и сам Федотов не был осведомлен о грядущей отставке. «Члены совета обсуждали это и сочли, что такое отношение к ним не является знаком какого бы то ни было минимального уважения», – отметила Морщакова.

Морщакова также считает неубедительным объяснением, что уход Федотова связан с его возрастом. Она отметила, что для председателя СПЧ не установлен предельный возраст.

Президент России Владимир Путин в понедельник указом освободил Федотова от должности советника президента и председателя СПЧ и назначил на эти посты секретаря Общественной палаты, бывшего ведущего «Первого канала» Валерия Фадеева. Кроме того, из состава СПЧ были исключены политолог Екатерина Шульман и руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Вместо них в совет вошли исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Близкие к власти источники объясняли уход Федотова его возрастом, а члены совета называли это решение политическим: многие из них выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело».

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Политика
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Госдеп связал взрыв в Северодвинске с подъемом ядерной ракеты со дна моря

Ведомости
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Взрыв в Северодвинске в августе произошел при подъеме со дна Белого моря крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, заявил в интервью The Washington Times заместитель помощника госсекретаря США Томас Динанно.

По его словам, ракета оказалась на дне моря после неудачных испытаний, которые прошли в начале 2018 г. недалеко от крупного населенного пункта. При подъеме «Буревестника» началась неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации.

США больше всего беспокоит дезинформация и попытки скрыть инцидент, отметил Динанно. Еще одна причина для беспокойства – это то, что ракета год пролежала на дне моря.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. «Росатом» заявил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. The New York Times предположила, что инцидент связан с испытаниями «Буревестника», такую же версию позже высказал президент США Дональд Трамп. Позже CNBC со ссылкой на источники сообщил, что взрыв мог произойти не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна моря.

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Бизнес
Новости

Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Ведомости
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Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.

Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально автор инициативы, депутат от «Единой России» Антон Горелкин предлагал ограничить долю иностранного владения в таких компаниях до 20%.

Горелкин внес в Госдуму законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, ограничивающий долю владения иностранцев, в конце июля. Он говорил, что прежде всего ограничение направлено на «Яндекс» и Mail.ru Group. Сразу после внесения законопроекта котировки «Яндекса» на Мосбирже и NASDAQ начали снижаться.

Второй этап снижения стоимости акций пришелся на октябрь. 11 октября котировки компании на NASDAQ рухнули на 18,7% до $28,91 за бумагу. Цена обыкновенных акций в ходе торгов на Мосбирже снизилась на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца 2018 г. Так инвесторы отреагировали на первое обсуждение инициативы в Госдуме. Законопроект обсуждался на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике 10 октября.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Представители Фридмана рассказали подробности его допроса в испанском суде

Ведомости
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Предпринимателю Михаилу Фридману не предъявили никаких обвинений по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, сообщил представитель принадлежащей Фридману компании LetterOne. На допросе в испанском суде его попросили дать показания по поводу утверждений бывшего руководителя Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета.

Фридман в суде заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление его представителей. По словам бизнесмена, Перес-Долсет использовал фальшивые документы, чтобы привлечь его к делу. Фридман считает, что Zed обанкротилась из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств. Он подчеркнул, что не был связан с управлением Zed, а LetterOne не делала предложения о покупке компании, хотя этого добивался Перес-Долсет.

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания сказал журналистам, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры», но никаких ограничительных мер обвинение для него просить не стало. По версии прокурора, Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности компании.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

Новости СМИ2
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Политика
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Полиция вдвое снизила сумму претензий к оппозиционерам из-за митингов

Ведомости
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Московская полиция почти в два раза снизила сумму претензий к оппозиционерам из-за летних акций протеста – 27 июля и 3 августа, рассказал один из ответчиков, расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров в своем Twitter. Об этом также стало известно во время беседы истцов и ответчиков в Симоновском районном суде, сообщает «МБХ медиа».

Полиция просила взыскать за внеурочную работу своих сотрудников с оппозиционеров 18 млн руб., теперь же требует 9,7 млн руб. Снижение исковых требований представители истцов не прокомментировали, отмечает «МБХ медиа». «Ведомости» отправили запрос в ГУ МВД.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. На несогласованной акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. Из-за этих акций к оппозиционерам было подано несколько исков: от ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», а также ресторана «Армения».

Новости СМИ2
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Бизнес
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Производитель косметики Rimmel может продать часть бизнеса

Ведомости
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Один из крупнейших мировых производителей косметики Coty рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству профессиональной косметики для ухода за волосами и ногтями. В частности, речь идет о брендах Wella, Clairol и OPI.

Руководство и совет директоров Coty считают, что возможности дальнейшего роста этого бизнеса лежат за пределами основной стратегии компании, несмотря на высокие текущие показатели: в этом году выручка подразделения профессиональной косметики должна составить $2,7 млрд. Coty намерена упростить свою структуру и сосредоточиться на парфюмерии, косметике и средствах по уходу за кожей.

Компания выбрала швейцарский банк Credit Suisse для запуска процесса продажи своего бизнеса по производству профессиональной косметики. Она ожидает, что он завершится к лету 2020 г. По словам собеседника Financial Times, Coty надеется получить от продажи $8–9 млрд. Эти средства пойдут на погашение долга и выплаты акционерам.

Coty – второй в мире по величине производитель профессиональных средств по уходу за волосами. Компании также принадлежат такие известные бренды косметики, как Gucci, Burberry, Hugo Boss, Calvin Klein, Rimmel, Max Factor и Covergirl.

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Политика
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Суд прекратил дело о нападении на росгвардейца на митинге в Улан-Удэ

Ведомости
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Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ Дмитрия Хараева, обвинявшегося в распылении слезоточивого газа в сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении уточняется, что Хараев признал вину и «загладил причиненный потерпевшему моральный вред принесенными извинениями». Он ранее не был судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые и характеризуется положительно. Из пояснений потерпевшего следует, что претензий у него нет, подчеркнули в пресс-службе суда.

Суд пришел к выводу, что может освободить Хараева от уголовной ответственности. Вместо этого мужчине назначен штраф в 5000 руб. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Инцидент произошел 12 сентября, во время стихийной акции протеста в Улан-Удэ. Ее участники сначала требовали отпустить задержанных соратников Александра Габышева из Якутска, называющего себя шаманом, а затем – назначить повторные выборы мэра Улан-Удэ. Акция завершилась после того, как протестующих разогнали сотрудники полиции и Росгвардии. Позже бурятские следователи завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Причиной стало то, что один из участников акции распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, тот получил ожог роговицы глаза.

Политика
Новости

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. Вместо них в состав совета вошли исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Кроме того, Путин освободил Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека. Эти посты займет секретарь Общественной палаты и бывший ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев.

О том, что Федотов может уйти с поста председателя СПЧ, стало известно 17 октября. Близкие к власти источники объясняли его уход возрастом, а члены совета называли это решение политическим: многие из них выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело». Собеседники «Ведомостей» в СПЧ говорили, что в новый состав могут не включить некоторых известных правозащитников и активных членов СПЧ, в том числе Чикова и Шульман.

Политика
Новости
Светлана Бочарова

Кремль: особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается

Ведомости
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Особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков: «Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется».

Москву несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров «нормандского формата», сказал журналистам Ушаков. Он напомнил, что договоренности советников были закреплены решениями контактной группы по урегулированию в Минске: был подписан согласованный текст «формулы Штайнмайера» – механизма, определяющего порядок наделения особым статусом самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а также был согласован график разведения сил на двух участках линии соприкосновения – у Золотого и Петровского. «После этого начали поступать противоречивые сигналы из Киева», – отметил Ушаков. Кроме того, украинские националисты из батальонов «Азов», «Айдар» и «Донбасс» прибыли к Золотому и Петровскому и предприняли все усилия, чтобы не допустить разведения, добавил помощник президента России. Была угроза, что если будут отведены вооруженные силы Украины из этих районов, то националисты могли бы их занять, напомнил он. «Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря (представителя Киева в контактной группе Леонида – «Ведомости».) Кучмы по итогам работы контактной группы. Плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского. И все это на фоне того, что националисты не только присутствуют в районе разведения сил, но и активизировались в самой столице, в Киеве», – отметил Ушаков.

Позиция Москвы относительно смысла проведения «нормандского саммита» остается неизменной, добавил Ушаков: российские власти готовы обсуждать «какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей», но не фиксировать «желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности». По словам Ушакова, Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились дать своим советникам, министерствам иностранных дел новые поручения об активизации подготовки к проведению саммита в «нормандском формате», а также о том, чтобы пытаться «состыковать и согласовать позиции» всех его участников.

Ранее помощники президентов России, Украины и других стран – участниц «нормандского формата» готовили саммит в Париже, на котором должны были впервые встретиться Путин и Зеленский. Проведение саммита ожидалось сначала в сентябре, затем в октябре, однако дата до сих пор не названа.

Путин и Меркель поговорили по телефону в субботу, отметил Ушаков. Кроме того, у Путина планируется телефонный разговор с еще одним участником «нормандского формата» – президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они должны поговорить в понедельник. По словам Ушакова, разговоры Путина с Меркель и Макроном объединяют две основные темы – Украина и Сирия: «С Меркель эти темы были обсуждены, и сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном».

Политика
Новости

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ковальков пробудет под арестом до 18 декабря.

На заседании Ковальков просил оставить его на свободе, чтобы он мог помочь пострадавшим.

Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. Еганов сказал журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся. «Конечно [признаю]... Я ж начальник участка, за все отвечаю», – сказал он.

Прорыв дамб около пос. Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех – пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Она смыла времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет (СК) возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. СК установил, что дамбы строились незаконно без разрешительных документов.

Предприятие «Сисим» входит в холдинг «Сибзолото», об этом говорится на его сайте. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Сибзолото» занимается добычей руд песков драгоценных металлов. Гендиректору холдинга Алексею Гурьянову напрямую принадлежит 20% «Сибзолота». Остальные доли распределены между четырьмя ООО: «Артель старателей Ангара – Север», «Артель старателей Июсская», «Артель старателей Хакасия» и «Сисим». Бенефициар всех упомянутых – также Гурьянов.

Бизнес
Новости

ФАС выступила против закона о «значимых» IT-компаниях

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против принятия отдельного законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в «значимых» IT-компаниях, сказал «Интерфаксу» заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Сейчас уже есть закон 57-ФЗ (о порядке иностранных инвестиций в стратегически значимые компании) и принимать законопроект для какой-то отдельной сферы «концептуально неверно», считает он. По его словам, при необходимости можно включить компании технологического сектора в сферу работы 57-ФЗ.

В конце июля депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, ограничивающий долю владения иностранцев до 20%. Горелкин говорил, что прежде всего ограничение направлено на «Яндекс» и Mail.ru Group. Сразу после внесения законопроекта котировки «Яндекса» на Мосбирже и NASDAQ начали снижаться.

Второй этап снижения стоимости акций пришелся на октябрь. 11 октября котировки «Яндекса» на NASDAQ рухнули на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций в ходе торгов на Мосбирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца 2018 г. Так инвесторы отреагировали на новый этап прохождения законопроекта – 10 октября его впервые обсуждали в Госдуме, на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. Однако после того, как правительство предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция (вместо 20%), котировки пошли вверх. На открытии торгов в понедельник, 21 октября, стоимость акций на Мосбирже выросла на 8,3% (по данным на 16.43 мск, рост с открытия торгов составил 7,2%).

Бизнес
Новости

Россельхозбанк может получить активы «Евродона»

Ведомости
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Россельхозбанк (РСХБ) ведет переговоры с ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний «Евродон», бывшему крупнейшему в России производителю индейки, сообщили в пресс-службе банка. РСХБ хочет возобновить деятельность по производству мяса индейки на имущественных активах компаний, входящих в группу.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что у ВЭБа возникли сложности с продажей «Евродона». Госкорпорация отказала всем потенциальным интересантам, сославшись на низкую предложенную цену. По информации газеты, «Евродоном» интересовались «Дамате», «Черкизово» и «Ресурс». Они предлагали за актив не более 4 млрд руб., но ВЭБ планировал выручить за него около 10 млрд руб.

«Евродон» основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. Агрохолдинг в 2016–2018 гг. столкнулся с несколькими вспышками птичьего гриппа и финансовыми трудностями. После этого производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ.

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