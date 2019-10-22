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На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли сейф с золотом

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф, сообщил Следственный комитет. В сейфе было девять опломбированных колб предположительно с золотом, а также 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки. Содержимое сейфа приобщено к материалам уголовного дела.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, на месте трагедии было найдено 18 кг золота. СКР указывает, что в ближайшее время попросит суд наложить на золото арест «с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших».

Дамба обрушилась в ночь на 19 октября в пос. Щетинкино Курагинского района. Селевой поток затопил времянки работников золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. 21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании, собственника артели «Сисим» Максима Ковалькова. Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фотографии