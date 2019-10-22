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Путин наградил руководителя следственной группы по «московскому делу» и делу ФБК

Президент России Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с формулировкой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Габдулин в августе возглавил расследование дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября он также был назначен руководителем следственной группы из 112 следователей по делу об отмывании денег в ФБК.

Габдулин ранее курировал «болотное дело». Под его руководством сейчас находится расследование еще одного громкого дела – пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным данным, на ней были задержаны от 1074 до 1373 участников. Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. Сначала в деле было 15 обвиняемых, но в отношении части из них уголовное преследование было прекращено. В середине октября в деле появились новые фигуранты.