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Главу СПЧ попросили взять на контроль жалобы участников митингов на избиения

Руководитель правозащитного проекта «Зона права» Сергей Петряков попросил нового председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева взять на контроль 32 жалобы участников акций протеста 2018–2019 гг. на избиения силовиками. Об этом «Ведомостям» сообщил координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов.

По его словам, речь идет о 17 жалобах на применение физической силы к участникам летних протестов в Москве, а также 15 эпизодах, связанных с насилием на акциях 5 мая («Он нам не царь») и 9 сентября (митинг против повышения пенсионного возраста) 2018 г. Ни по одной из этих жалоб не было заведено уголовное дело.

Накануне Фадеев заявил, что намерен поставить перед правоохранительными органами вопрос о том, почему они не реагируют на обращения потерпевших на прошедших летом несанкционированных акциях. При этом в интервью «Известиям» он сказал, что категорически против проведения несогласованных митингов и шествий и понимает реакцию властей на них.

Президент России Владимир Путин накануне отправил в отставку председателя СПЧ Михаила Федотова и назначил на эту должность Фадеева. В администрации президента Федотову объяснили это решение достижением им 70-летнего возраста. Однако собеседники «Ведомостей» не исключали политических причин: многие члены совета выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело».