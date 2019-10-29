Политика

Новости

ЕСПЧ присудил «Новой газете» компенсацию из-за иска омского губернатора

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу «Новой газеты» и ее корреспондента Георгия Бородянского на решения омских судов по иску бывшего губернатора Леонида Полежаева о защите чести и достоинства, следует из постановления суда. Полежаев был губернатором Омской области с 1990 г. Он добровольно ушел в отставку в 2012 г. в возрасте 72 лет.

В августе 2005 г. газета опубликовала статью Бородянского под названием «Папа Омский, или Колокол в маске» с критикой в отношении омского губернатора Леонида Полежаева. В материале утверждалось, что чиновник злоупотреблял своими полномочиями. Губернатор подал иск в суд в связи с публикацией. В октябре 2007 г. Куйбышевский районный суд Омска вынес решение в его пользу, обязав газету и автора статьи опубликовать опровержение и выплатить истцу 150 000 руб. В марте 2008 г. Омский областной суд рассмотрел апелляцию, оставил в силе решение, но уменьшил сумму до 50 000 руб.

Бородянский и «Новая газета» в поданной в ЕСПЧ жалобе утверждали, что решения российских судов необоснованно ограничили их право на свободу выражения мнений. ЕСПЧ согласился с доводами Бородянского и «Новой газеты» и постановил, что Россия обязана в течение трех месяцев выплатить заявителям 1160 евро для компенсации материального ущерба и 1000 евро в качестве компенсации нематериального ущерба.