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В Москве открыли построенный на деньги фонда Усманова памятник Примакову

В сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади в Москве открыли памятник политику Евгению Примакову, передает ТАСС. В торжественной церемонии поучаствовали, в частности, президент Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также бизнесмен Алишер Усманов.

Как рассказал на мероприятии внук Примакова, журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков, четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности политика. Это наука, разведка, международные отношения и работа в правительстве.

Автор памятника – скульптор Георгий Франгулян. Установку финансировал фонд «Искусство, наука и спорт», который принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову.

29 октября Примакову исполнилось бы 90 лет – он родился в 1929 г. Умер политик в 2015 г. в возрасте 85 лет.

Примаков в 1953 г. окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам», в 1956 г. – аспирантуру экономического факультета МГУ. В 1979 г. стал академиком АН СССР. Был одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 г. по январь 1996 г. занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР), в 1996–1998 гг. – руководителя МИДа, с сентября 1998 г. по май 1999 г. – премьера. Затем стал депутатом Госдумы, с 2001 по 2011 г. возглавлял Торгово-промышленную палату.