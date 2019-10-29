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Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

«Туда (в зону безопасности – «Ведомости») зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», – уточнил Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном. По его словам, российские военные разминировали более 100 кв. км, обезвредили большое количество взрывоопасных устройств – от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Помимо этого, российские врачи получают колоссальный опыт, оказывая помощь местным жителям и проводя операции, отметил российский министр.

Ранее, 23 октября, Шойгу заявил, что российская военная полиция собирается расширить маршруты патрулирования и увеличить число подразделений в районе сирийско-турецкой границы. Россия и сирийские пограничники гарантируют безопасность жителям населенных пунктов, находящихся в зоне безопасности, сказал министр. Проживающим там сирийцам нет необходимости покидать свои дома, добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира». По словам турецкого лидера, операция проводится против запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконных курдских формирований. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Турция и США договорились о том, что Анкара приостановит боевые действия на 120 часов. За это время курды должны покинуть зону безопасности, которую Анкара собирается самостоятельно контролировать.

В середине октября президент России Владимир Путин и Эрдоган на встрече в Сочи договорились о прекращении военной операции. Согласно договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира». Они должны были проконтролировать отвод курдов на 30 км от границы.