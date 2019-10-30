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Кудрин призвал правительство подумать, как повысить доверие россиян к власти

Правительство России должно принять меры, чтобы повысить доверие граждан к своим действиям. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Так он прокомментировал исследование «Левада-центра», свидетельствующее о том, что у россиян растет боязнь произвола властей.

По словам Кудрина, кабинету министров нужно подумать о «специальных программах и мерах» (цитата по «Интерфаксу»). «Я в своих выступлениях говорю о некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти. Я это констатирую. Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти», – отметил он.

Накануне, 29 октября, «Левада-центр» опубликовал результаты исследования, посвященного страхам россиян. На третьем месте в списке страхов оказался страх произвола властей. По итогам предыдущего аналогичного опроса – в июле – он находился на седьмой строчке. Как пояснял в разговоре с РБК заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков, рост показателя – во многом реакция на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов.

Исследование проводилось в период с 26 сентября по 2 октября. Личное интервью на дому было проведено с 1601 человеком в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.