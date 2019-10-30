Новости
Политика
Новости

Путин не согласился с ЕС в оценке результатов газовых переговоров с Украиной

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин не согласился с тем, как европейские чиновники оценили газовые переговоры с Украиной. «Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», – заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, вопрос находится исключительно в сфере споров арбитражного характера. «На наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины», – отметил он. «Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Надо вот от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», – заключил он.

В понедельник, 28 октября, в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры о перспективах продления транзита российского газа через Украину с участием России, Украины и ЕС. Основными темами обсуждения на них должны были стать возможные параметры соглашения о транзите российского газа через Украину начиная с января 2020 г., когда истечет срок действующего соглашения. «Я разочарован ходом переговоров», – заявил по итогам встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства. Задержанного СБУ называет агентом ФСБ, который был завербован ранее на территории России. По информации ведомства, украинец согласился сотрудничать с российской службой за деньги. Личность задержанного не раскрывается.

«Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи», – отмечается в сообщении.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Следователь, выступая на заседании, заявил, что Новиков признал вину. Вина обвиняемого подтверждается и другими материалам дела, подчеркнул он. Сам Новиков отметил, что вину не признает. По его словам, его «выдернули в семь утра с кровати». «То, что я подписал, не имеет вообще ничего общего с реальностью», – добавил он.

Сразу после заседания следователь уведомил Новикова об окончании следствия, сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Федор Сирош, представляющий интересы обвиняемого.

Новикова задержали накануне, 29 октября. На следующий день ему было предъявлено обвинение. Новикову вменяется насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

Как свидетельствует протокол допроса, на который ссылается «Медиазона», по версии следствия, во время протестной акции в Москве 27 июля обвиняемый ударил полицейского пластиковой бутылкой сначала по голове, а затем по правому предплечью. На полицейском при этом был шлем, говорится в документе. Была ли защита на плече, в протоколе не уточняется.

В середине октября были задержаны пятеро других фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Суд отменил решение о возврате лицензии страховой компании «Респект»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Девятый Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительным отзыв лицензии у страховой компании «Респект», следует из картотеки арбитражных дел. По делу принят новый судебный акт, который пока не опубликован.

«Респект» не может комментировать решение суда до публикации документа с резолютивной частью, заявил «Интерфаксу» представитель страховщика. Он добавил, что компания планирует подавать кассационную жалобу и требовать возобновления лицензии.

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков. Однако в мае ЦБ отозвал у него лицензию, объяснив это тем, что компания систематически нарушала права и интересы потребителей, необоснованно отказывала и задерживала страховые выплаты. Месяц назад регулятор сообщил, что «Респект» входил в неформальную группу страховщиков, которую заподозрили в согласованном выводе активов.

«Русстройпроект», владелец «Респекта», в сентябре подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным приказ ЦБ об отзыве лицензии. Суд его удовлетворил и обязал ЦБ в течение месяца после вступления решения в силу возобновить действие лицензии страховщика.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» заинтересован в использовании аэропортами биометрических данных

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» заинтересован в использовании аэропортами биометрических данных пассажиров при регистрации на рейс, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя гендиректора авиакомпании по IT Кирилла Богданова. Авиакомпания рекомендует российским аэропортам обращаться за получением биометрии к Сбербанку или «Ростелекому».

Как пояснил Богданов, сейчас есть две тенденции. «Первая – это биометрию собирать в банке», – отметил он, добавив, что сейчас крупнейший в России сборщик биометрии – это Сбербанк. «Он (банк. – «Ведомости») заинтересован в продаже доступа к тем биометрическим данным, которые они собрали со своих клиентов», – сказал Богданов. «А второе – это государство в лице "Ростелекома". На мой взгляд, правильнее иметь взаимоотношения с государством», – уточнил он.

С руководством аэропорта «Шереметьево» уже обсуждалась возможность использования биометрических данных, которые собирает «Ростелеком», сказал Богданов.

Летом российские банки начали собирать биометрические данные клиентов, чтобы в будущем дистанционно оказывать клиентам услуги. По прогнозу ЦБ, к 2021 г. банки смогут оказывать при помощи биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги. Разработкой платформы удаленной биометрической идентификации занимались ЦБ и участники ассоциации «Финтех». За технологическую реализацию проекта отвечает «Ростелеком». Оператора обязали внедрять получаемые данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Эта система уже содержит персональные данные большинства россиян, пользующихся госуслугами. Сбербанк начал сдавать биометрические данные клиентов в ЕСИА 11 января, параллельно развивая свою собственную. Президент госбанка Герман Греф говорил, что, когда в ЕСИА были сданы данные всего лишь нескольких тысяч человек, в собственной биометрической системе Сбербанка присутствовали уже миллионы биометрических образцов клиентов.

Дисклеймер: изменены заголовок новости, цитаты и первый абзац после внесения правок в текст первоисточника.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова. «Решение наблюдательного совета – продать с дисконтом к номинальной цене долга. Так что мы считаем, что, хоть с убытком для ВЭБа, но с хорошим финансовым результатом, мы реализуем этот актив и выполним свою функцию развития, поскольку этот актив достается стратегическому инвестору», – добавил Шувалов.

Профильный инвестор – Россельхозбанк, уточнил представитель ВЭБ.РФ, у банка есть компетенции в финансировании сельского хозяйства, заметил он. Россельхозбанк уже привлечет профильного инвестора.

На наблюдательном совете одобрена продажа «Евродона» пулу стратегических инвесторов, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. «Евродон» с учетом долга будет продан за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил его в 4,2 млрд руб. РСХБ выступает в этой сделке лид-менеджером, который в результате череды сделок обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что ВЭБу не удалось найти инвестора для «Евродона» и актив будет передан Россельхозбанку (РСХБ). Принципиальное соглашение о покупке «Евродона» достигнуто, сделка не завершена, говорит представитель РСХБ. Сейчас детали сделки находятся в процессе обсуждения, уточнил он.

Шувалов напомнил, что ВЭБ проводил тендер, по итогам которого определены компании, желающие купить этот актив. Предприятием интересовались крупные компании – «Дамате», «Черкизово», ГАП «Ресурс», сообщал ранее «Ведомостям» человек, близкий к «Евродону». ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Интерес к покупке есть у нескольких профильных инвесторов, продолжает представитель РСХБ. Решение о выборе инвестора банк примет, «исходя из необходимости скорейшего перезапуска производства».

Решение, кто будет покупателем «Евродона», сейчас находится в компетенции Россельхозбанка, говорит представитель «Черкизово». Но группа сохраняет интерес к активу, в первую очередь к бизнесу по производству индейки, добавил он. Представитель «Ресурса» отказался от комментариев, представитель «Дамате» на вопросы не ответил. В Федеральную антимонопольную службу ходатайств о приобретении «Евродона» не поступало, сообщил представитель службы.

«Евродон» основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. Бизнес «Евродона» подкосили вспышки птичьего гриппа в 2016–2017 гг. и финансовые трудности – производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – «ВЭБ.РФ», который стал искать для компании нового инвестора.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, сообщает телеканал 24 Horas со ссылкой на заявление главы государства. Саммит должен был состояться 16–17 ноября.

По словам Пиньеры, также будет отменена конференция по вопросам изменения климата, запланированная на декабрь. Он отметил, что Чили не сможет принять эти встречи, поскольку стране необходимо сконцентрироваться на решении социальных конфликтов.

До того, как стало известно об отмене саммита, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не сможет посетить это мероприятие. По его словам, российский президент принял такое решение не из-за беспорядков в столице Чили Сантьяго и других городах страны. Песков добавил, что в графике у Путина большое число внутренних мероприятий.

С 14 октября в Чили начались акции протеста, которые быстро переросли в уличные беспорядки и столкновения с полицией. Изначально поводом стало увеличение стоимости проезда в метро Сантьяго, но со временем беспорядки вспыхнули и в других городах. Жители выступают за возможность получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, а также критикуют власти за низкие зарплаты и рост тарифов. В результате беспорядков погибли не менее 19 человек, сотни протестующих получили ранения. В крупные города пришлось направить военных и бронетехнику, было введено чрезвычайное положение.

В Чили не прекращаются беспорядки

Политика
Новости

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Татьяна Молоканова. Она – представитель правозащитной группы «Агора».

Пресс-служба Басманного суда сообщила «Ведомостям», что следствие просит арестовать Новикова, которому уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы. Как отметила пресс-служба, заседание пройдет после явки всех участников процесса.

По данным «ОВД-инфо», заседание по мере пресечения Новикову назначено в Басманной суде на 16.30 мск.

Первым о задержании Новикова сообщило издание Baza со ссылкой на источники. По их данным, Новикову вменяют нападение на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из протестных акций, которые проходили летом этого года. Как пишет Baza, его задержали 29 октября, после чего доставили на допрос в Следственный комитет. Допрос продолжался почти до двух часов ночи, утверждают источники издания.

В середине октября были задержаны пятеро новых фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

Финансы
Новости

Крупнейший суверенный фонд мира сменил гендиректора впервые за 12 лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор норвежского Фонда национального достояния Ингве Слингстад решил уйти в отставку, передает Bloomberg. Топ-менеджер продолжит работать в должности гендиректора до тех пор, пока не будет найден преемник. Слингстад обдумывал решение больше года. Покинуть занимаемый пост он решил после того, как состояние фонда достигло 10 трлн норвежских крон (около $1,1 трлн). «Размер фонда увеличился более чем в два раза с тех пор, как я вступил в должность, в то время он был только частью валютных резервов», – пояснил Слингстад.

Слингстад работает в фонде с 1998 г., возглавляет его на протяжении последних 12 лет. Он имеет дипломы в области политики, экономики, права, бизнеса и философии. После ухода с поста гендиректора Слингстад планирует продолжить работу в фонде, но на другой должности в Лондоне, отмечает Reuters. Он рассчитывает «поменяться ролями через несколько кварталов», уточнило агентство. По информации Bloomberg, топ-менеджер на протяжении следующих двух лет будет заниматься созданием подразделения фонда, которое займется инвестированием денег в компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики.

Председатель Центробанка Норвегии Эйстейн Олсен заявил на пресс-конференции, что поиск преемника уже начат. Регулятор «очень доволен» работой Слингстада в должности гендиректора, отметил Олсен. «За эти 12 лет фонд добился очень хороших результатов, он достиг сильных позиций на международном рынке и в Норвегии», – пояснил Олсен.

Фонд национального достояния Норвегии был учрежден в 1990 г., сейчас он является крупнейшим в мире по размеру активов. В III квартале этого года стоимость активов фонда выросла на $62,8 млрд до $1,05 трлн в основном за счет колебаний курса норвежской валюты, говорится на сайте фонда. Доход от инвестиций в отчетном периоде составил 1,59%, или 236 млрд норвежских крон (около $25,6 млрд). Увеличение этого показателя фонд объясняет подорожанием акций американских компаний. Бумаги американских компаний, на которые приходится 40% инвестиций, выросли в цене на 2,9%. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Microsoft, Apple, Nestle и Alphabet. Сейчас норвежский фонд владеет приблизительно 1,4% всех акций в мире.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Nikkei: Apple выпустит iPhone с поддержкой 5G в следующем году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple попросила производителей своих устройств создать iPhone с поддержкой 5G, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, три модели, которые будут представлены в 2020 г., оснастят также самыми продвинутыми процессором и экраном.

Всего Apple планирует отгрузить 80 млн устройств, говорит один из них. Другой отмечает, что компания «поставила себе агрессивную цель по продажам».

Как пишет Nikkei Asian Review, Apple надеется таким образом сместить Huawei со второй строчки среди производителей смартфонов. И эта китайская компания, и крупнейший производитель смартфонов Samsung уже выпустили телефоны с поддержкой 5G. Если Apple представит свой смартфон с поддержкой 5G, это с высокой вероятностью ускорит развитие соответствующей инфраструктуры в мире, особенно за пределами Китая, который уже сделал крупные вложения в развитие технологии, пишет издание.

То, что Apple в 2020 г. представит iPhone с поддержкой 5G, предсказывал и аналитик группы TF International Securities Минг-Чи Куо. Он известен своими точными прогнозами относительно планов Apple.

Во время презентации в этом году Apple представила новый ряд iPhone – бюджетную модель iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они поддерживают 4G.

Политика
Новости

Песков объяснил отказ Путина посетить саммит АТЭС, где будет Трамп

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин не сможет приехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за большого числа внутренних мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Решение российского лидера не связано с беспорядками в столице Чили Сантьяго и других городах страны. «Такая возможность (визит в Чили. – «Ведомости») рассматривалась, вместе с тем мы никогда это не анонсировали», – уточнил представитель Кремля.

В начале октября помощник российского президента Юрий Ушаков допустил приезд Путина на саммит АТЭС. На полях экономического форума президент России может провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, говорил Ушаков. Однако, как он отмечал, возможность проведения такой встречи еще не прорабатывалась. Россия от подобных встреч никогда не отказывается, говорил помощник президента.

Очередной саммит АТЭС пройдет в Чили 16–17 ноября.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индекс Московской биржи 30 октября обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж в 2905 пунктов (+0,65%), свидетельствуют данные биржи. Индекс РТС к 15.00 мск поднялся до 1434,16 (+0,71%).

В лидерах роста акции «Газпрома», которые превысили июльские ценовые пики и обновили максимум 2008 г. К 15.00 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 260 руб., подорожав на 2,45%. Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 260,15 руб. Также выросли котировки акций Сбербанка (+0,62%), «Лукойла» (+0,53) и ВТБ (+1,06).

24 октября индекс Мосбиржи достиг отметки 2861,97 пункта (п.), также обновив исторический максимум. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов объяснял, что индекс подстегнул рост акций нефтегазовых компаний. Предыдущий рекорд был поставлен летом – 5 июля индекс доходил до 2848,4 п.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow