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Путин не согласился с ЕС в оценке результатов газовых переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин не согласился с тем, как европейские чиновники оценили газовые переговоры с Украиной. «Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», – заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, вопрос находится исключительно в сфере споров арбитражного характера. «На наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины», – отметил он. «Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Надо вот от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены, в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня», – заключил он.

В понедельник, 28 октября, в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры о перспективах продления транзита российского газа через Украину с участием России, Украины и ЕС. Основными темами обсуждения на них должны были стать возможные параметры соглашения о транзите российского газа через Украину начиная с января 2020 г., когда истечет срок действующего соглашения. «Я разочарован ходом переговоров», – заявил по итогам встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.