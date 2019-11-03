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СКР сообщил о прогрессе в деле об убийстве начальника центра «Э» в Ингушетии

Следственный комитет России (СКР) сообщил о серьезном прогрессе в раскрытии убийства начальника ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Следователи наметили приоритетные версии и отрабатывают круг лиц, возможно причастных к преступлению. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Эльджаркиев и его брат были застрелены на западе Москвы вечером 2 ноября. По данным следователей, неизвестный произвел не менее десяти выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся.

Согласно статье, по которой расследуется уголовное дело, следователи подозревают, что убийство совершено группой лиц по предварительному сговору. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. На причастность к преступлению проверяют девять человек. Приоритетная версия убийства, по данным агентства, связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

При личном участии начальника ингушского центра противодействия экстремизму были выявлены четыре группы экстремистов, раскрыто несколько десятков преступлений, сообщило ранее МВД.

В январе на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.