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Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запретил аренду помещений для вечеринок после того, как при стрельбе в снятом в Калифорнии доме погибли пять человек. Об этом сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески. Он также пообещал ввести ряд мер по повышению безопасности для арендаторов и арендодателей.

Стрельба произошла 31 октября на вечеринке по случаю хеллоуина в Калифорнии. Помещение, в котором это случилось, было арендовано через сервис Airbnb.

Владелец дома рассказал, что женщина, арендовавшая его, заявила о намерении провести семейную встречу для 12 родственников. Вместо этого там собралось около сотни человек. Вечером хозяин жилья начал получать звонки от соседей с жалобами на шум и вызвал полицию. Однако еще до приезда полицейских один из гостей открыл стрельбу.

Airbnb усилит меры по борьбе с несанкционированными вечеринками и недобросовестным поведением хозяев и гостей, которое приводит к таким ужасным последствиям, написал Чески в Twitter. Бронирования «с высоким риском» будут тщательно проверяться сотрудниками компании, пообещал он.

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