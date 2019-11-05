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Путин поручил установить единые нормы русского языка для СМИ и госструктур

Президент России Владимир Путин поручил разработать единые нормы русского языка для госструктур и СМИ. Об этом он сообщил, открывая заседание Совета при президенте России по русскому языку.

«Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», – заявил Путин.

По словам президента, нормы, закрепленные в словарях, должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, «будь то органы власти, и исполнительные, и судебные, и законодательные, школы и средства массовой информации». «Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть – искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», – сказал президент. Он отметил, что необходимы меры для «формирования активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире».