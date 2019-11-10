Политика

Новости

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Операция по выпуску последних белух из «китовой тюрьмы» началась 5 ноября. В пятницу специалисты выпустили 19 животных с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения на юге Приморья. Еще 31 белуху отпустили в воскресенье в том же месте одновременно с двух судов. По словам ученых, операция прошла успешно.

За процессом освобождения животных наблюдали представители российского отделения Greenpeace. Они подтвердили, что в «китовой тюрьме» больше никого не осталось. Состояние животных и то, насколько их поведение после выпуска соответствует норме, специалисты организации оценить затруднились.

О том, что в бухте Средняя в Приморскому крае около сотни белух и косаток содержатся в маленьких открытых вольерах, стало известно в ноябре прошлого года, это место стали называть «китовой тюрьмой». Животные были выловлены нелегально для вывоза в Китай. По данному факту возбуждены уголовные дела о незаконной добыче биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Освобождать белух и косаток из «китовой тюрьмы» начали в конце июня.