Политика

Новости

Ученые оценили расходы на освобождение белух и косаток из «китовой тюрьмы»

Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье может обойтись в 2–3 млн руб. на особь, сообщает РБК со ссылкой на замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслава Бизикова. Такие цифры он назвал на совещании в Минприроды, которое прошло 4 апреля в Москве.

В бухте Средней под Находкой, по последним данным, содержатся 10 косаток и 87 белух. Таким образом, выпуск всех животных может обойтись в 200–300 млн руб. Эта сумма учитывает расходы на содержание животных, их лечение в случае необходимости, оплату работы тренеров, корм, стоимость специальных носилок и контейнеров для перевозки, каждый из которых стоит до 400 000 руб.

Заместитель министра природных ресурсов Мурат Керимов на совещании сообщил, что для финансирования операции по освобождению белух и косаток может быть создана некоммерческая организация, которая примет взносы от любого желающего.

О том, что в бухте Средняя около сотни белух и косаток содержатся в маленьких открытых вольерах, стало известно в ноябре прошлого года, это место стали называть «китовой тюрьмой». По данным Greenpeace, животные были выловлены нелегально для вывоза в Китай. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Теперь консилиум ученых под руководством ВНИРО – головного института рыбохозяйственной отрасли России – решает, как вернуть животных в естественную среду обитания. В Москву 4 апреля прибыл океанолог Жан-Мишель Кусто с командой. Ожидается, что в четверг французские эксперты вылетят во Владивосток, где поучаствуют в спасении и реабилитации белух и косаток. По словам Кусто, выпуск животных из «китовой тюрьмы» может занять несколько лет.