СМИ сообщили о сокрытии преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

Среди обнаруженных преступлений – расстрел в 2012 г. в Афганистане трех детей и юноши, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, но ни военный, открывший огонь по мирным жителям, ни его командиры не понесли ответственности. Другой случай касается предполагаемых издевательств в 2003 г. над заключенными в тюрьме иракского города Басра, в результате чего погибли два человека. В третьем случае в 2003 г. был убит иракский полицейский.