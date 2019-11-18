СМИ сообщили о сокрытии преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Британские военные могли совершать военные преступления в Ираке и Афганистане, в том числе убийства и пытки мирных граждан, а их деяния скрывались военными руководителями, следует из секретных документов, попавших в распоряжение BBC и The Sunday Times.
Издания предположили, что британское командование могло фальсифицировать документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки и избиения в отношении заключенных, ответственность за которые несли шотландские пехотинцы из батальона Black Watch.
Среди обнаруженных преступлений – расстрел в 2012 г. в Афганистане трех детей и юноши, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, но ни военный, открывший огонь по мирным жителям, ни его командиры не понесли ответственности. Другой случай касается предполагаемых издевательств в 2003 г. над заключенными в тюрьме иракского города Басра, в результате чего погибли два человека. В третьем случае в 2003 г. был убит иракский полицейский.
В министерстве обороны Великобритании заявили, что «служба полиции провела масштабные расследования заявлений о поведении британских сил в Ираке и Афганистане». «Независимая военная прокуратура приняла решение не начинать уголовное преследование ни по одному из дел, переданных ей на рассмотрение», — подчеркнули в ведомстве.
Британский воинский контингент в иракской войне (2003 — 2011 гг.) был вторым по численности после США и насчитывал 45 000 человек. Всего во время конфликта Великобритания потеряла 179 военных. В войне в Афганистане (2001 — 2015 гг.) — 456 военнослужащих.