СМИ сообщили об отставке замруководителя ФСИН, заявившего о стыде за коллег

15 ноября Максименко заявил радиостанции «Говорит Москва», что у пресс-службы ФСИН меняется формат работы, – он попросил журналистов обращаться к ней письменно. Замруководителя ФСИН отметил, что такое решение – «к лучшему»: «Вот пример: начальник колонии – это пару недель назад было – головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться». Максименко подчеркнул, что «бумага <...> все стерпит».