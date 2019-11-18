СМИ сообщили об отставке замруководителя ФСИН, заявившего о стыде за коллег
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщил источник Daily Storm. Информацию подтвердил источник РБК, близкий к ведомству.
Официально эта информация пока не подтверждалась. РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России. Сам Максименко не ответил за звонки издания.
Правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников подтвердил «Интерфаксу» эту информацию. По его словам, решение по этому вопросу руководство ФСИН еще не приняло.
15 ноября Максименко заявил радиостанции «Говорит Москва», что у пресс-службы ФСИН меняется формат работы, – он попросил журналистов обращаться к ней письменно. Замруководителя ФСИН отметил, что такое решение – «к лучшему»: «Вот пример: начальник колонии – это пару недель назад было – головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться». Максименко подчеркнул, что «бумага <...> все стерпит».
8 октября новым руководителем ФСИН стал Александр Калашников. Он сменил на этом посту Геннадия Корниенко, который достиг предельного возраста нахождения на службе – ему исполнилось 65 лет.