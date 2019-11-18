Умер один из разработчиков систем ПРО Валентин Пантелеев
Один из создателей систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев умер в Москве в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радиотехнический институт имени А. Л. Минца.
Он скончался у себя в квартире на Смоленской набережной. Причиной смерти стала болезнь, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Пантелеев работал в Радиотехническом институте с 1958 г. Он участвовал в разработке и создании радиолокационной станции обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной радиолокационной станции «Дон-2Н» для системы ПРО Москвы. Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также медалями за личный вклад в развитие обороноспособности страны.