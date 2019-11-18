Умер один из разработчиков систем ПРО Валентин Пантелеев

Пантелеев работал в Радиотехническом институте с 1958 г. Он участвовал в разработке и создании радиолокационной станции обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной радиолокационной станции «Дон-2Н» для системы ПРО Москвы. Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также медалями за личный вклад в развитие обороноспособности страны.