Россияне пожертвовали 1 млн евро на восстановление Венеции после наводнения

В начале ноября Венеция столкнулась с самым сильным наводнением за последние полвека. Уровень воды в городе поднялся до 187 см при критической отметке в 130 см, затопив первые этажи и улицы. Морская вода затопила центральную площадь Венеции Сан-Марко, в залах главного собора города уровень воды превысил 1 м. В Венеции закрыты многие школы, большинство музеев и магазинов. Власти Италии приняли решение ввести в Венеции режим чрезвычайной ситуации. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб в 1 млрд евро.