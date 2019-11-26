Политика

На сайте Кремля профиль Зеленского проиллюстрирован снимком из «Слуги народа»

Ведомости
Ведомости

На сайте Кремля страница, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, сопровождается снимком персонажа из сериала «Слуга народа» Василия Голобородько, которого играл Зеленский. На это обратило внимание издание «Медуза». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Кремля.

Скриншоты с сайта kremlin.ru и официальной страницы сериала «Слуга народа» в Youtube

Первая публикация с упоминанием Зеленского на сайте Кремля появилась в июле. Это сообщение о первом телефонном разговоре президентов России и Украины.

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«Слуга народа» — украинский телесериал, произведенный «Студией Квартал 95» Зеленского. Он сыграл в нем главную роль — учителя истории Василия Голобородько, который победил на выборах президента Украины. Первый сезон сериала вышел в 2015 г.

Сам Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля. В мае состоялась церемония его инаугурации.

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