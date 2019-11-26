На сайте Кремля профиль Зеленского проиллюстрирован снимком из «Слуги народа»
Первая публикация с упоминанием Зеленского на сайте Кремля появилась в июле. Это сообщение о первом телефонном разговоре президентов России и Украины.
«Слуга народа» — украинский телесериал, произведенный «Студией Квартал 95» Зеленского. Он сыграл в нем главную роль — учителя истории Василия Голобородько, который победил на выборах президента Украины. Первый сезон сериала вышел в 2015 г.
Сам Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля. В мае состоялась церемония его инаугурации.