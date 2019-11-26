Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей
Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет. Согласно указу президента, пособия будут отменены с 1 января 2020 г. При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать.
Пособие по уходу за ребенком в размере 50 руб. в месяц было введено еще в 1994 г. С тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась. В конце июня премьер Дмитрий Медведев предложил повысить выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 руб. до примерно 10 000 руб. Позже такой закон приняли депутаты Госдумы в трех чтениях и одобрил Совет Федерации. В начале августа документ подписал президент.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 г. Получать выплаты смогут семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека или меньше. Мера коснется около 70% семей, уточнял Путин.
Расходы на выплаты в 2020 г. оцениваются в 75 млрд руб.