Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей

Пособие по уходу за ребенком в размере 50 руб. в месяц было введено еще в 1994 г. С тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась. В конце июня премьер Дмитрий Медведев предложил повысить выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 руб. до примерно 10 000 руб. Позже такой закон приняли депутаты Госдумы в трех чтениях и одобрил Совет Федерации. В начале августа документ подписал президент.