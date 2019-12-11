Лавров и Трамп обсудили продление договора СНВ-3
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), об этом Лавров сообщил журналистам. Его пресс-конференцию транслировал российский МИД.
По его словам, Россия готова к любым вариантам продления договора, соответствующие предложения Лавров передал американской стороне. По мнению Лаврова, договор можно продлить, если стороны найдут компромисс до 5 февраля 2021 г. «Наши предложения на столе...решать теперь Вашингтону», — отметил Лавров. Он также добавил, что Москва готова обсуждать с США тему ракет средней и меньшей дальности. В ходе встречи, продлившейся около 50 минут, Трамп и Лавров также обсудили дальнейшие шаги по контролю вооружений и борьбе с терроризмом.
Кроме того, Лавров заявил, что санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов. «Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не остановятся», — отметил он.
У России нет оснований сомневаться, что Трамп искренне понимает выгоду для американцев и для американского бизнеса от добрых отношений между Москвой и Вашингтоном, добавил Лавров. «Мы знаем, что не все в США разделяют наш настрой, пытаются всячески затормозить нормализацию наших отношений», — сказал он.