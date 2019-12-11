Лавров и Трамп обсудили продление договора СНВ-3

По его словам, Россия готова к любым вариантам продления договора, соответствующие предложения Лавров передал американской стороне. По мнению Лаврова, договор можно продлить, если стороны найдут компромисс до 5 февраля 2021 г. «Наши предложения на столе...решать теперь Вашингтону», — отметил Лавров. Он также добавил, что Москва готова обсуждать с США тему ракет средней и меньшей дальности. В ходе встречи, продлившейся около 50 минут, Трамп и Лавров также обсудили дальнейшие шаги по контролю вооружений и борьбе с терроризмом.