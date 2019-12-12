Сенат США утвердил назначение Салливана на должность посла в Москве
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Заседание транслировал телеканал C-Span.
До Салливана пост посла США в России занимал Джон Хантсман. В августе он подал в отставку и вернулся в США, чтобы баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Президент США Дональд Трамп в октябре официально объявил Салливана кандидатом на пост посла в России. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что Москва дала предварительное согласие на его назначение.
Салливан стал заместителем госсекретаря в мае 2017 г. На этом посту он курировал российско-американское сотрудничество в области борьбы с терроризмом и стратегической безопасности.