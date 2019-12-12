Политика

Сенат США утвердил назначение Салливана на должность посла в Москве

Ведомости

Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Заседание транслировал телеканал C-Span.

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Политика

До Салливана пост посла США в России занимал Джон Хантсман. В августе он подал в отставку и вернулся в США, чтобы баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Президент США Дональд Трамп в октябре официально объявил Салливана кандидатом на пост посла в России. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что Москва дала предварительное согласие на его назначение.

Салливан стал заместителем госсекретаря в мае 2017 г. На этом посту он курировал российско-американское сотрудничество в области борьбы с терроризмом и стратегической безопасности.

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