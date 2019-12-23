Грудинин вошел в состав совета депутатов Ленинского округа Подмосковья
Бывший кандидат в президенты от КПРФ, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин избран депутатом Ленинского округа Подмосковья, говорится на сайте Мособлизбиркома. Грудинин баллотировался по 29-му округу (город Видное).
Выборы в совет депутатов Ленинского городского округа состоялись 22 декабря, Мособлизбирком подвел предварительные итоги. Всего было выбрано 30 депутатов по одномандатным округам. В выборах участвовали 118 062 избирателя. Досрочно проголосовали 1260 человек (1,09%), 711 (3,5%) жителей округа по состоянию здоровья проголосовали вне помещения.
«Итоговая явка составила 17,22%, или 20 334 человека. Голоса распределились так: 15 кресел в Совете депутатов заняли кандидаты от партии «Единая Россия», четыре – от КПРФ, два – от ЛДПР, один – от партии «Яблоко» и восемь мандатов разыграли самовыдвиженцы», – отмечается в сообщении комиссии. По информации Мособлизбиркома, выборы проходили «в штатном режиме». По итогам выборов всего поступило шесть обращений, жалоб не было.
Сам Грудинин в день выборов заявил, что планирует принять участие в президентских выборах в 2024 г. Это будет его вторая президентская гонка. Грудинин участвовал в президентских выборах в 2018 г. и набрал 11,77% голосов, заняв второе место. Уступил он действующему президенту Владимиру Путину, набравшему 76,69% голосов.
В марте этого года Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Основной причиной ЦИК называл наличие у Грудинина счетов за границей в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.