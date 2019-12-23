Грудинин вошел в состав совета депутатов Ленинского округа Подмосковья

«Итоговая явка составила 17,22%, или 20 334 человека. Голоса распределились так: 15 кресел в Совете депутатов заняли кандидаты от партии «Единая Россия», четыре – от КПРФ, два – от ЛДПР, один – от партии «Яблоко» и восемь мандатов разыграли самовыдвиженцы», – отмечается в сообщении комиссии. По информации Мособлизбиркома, выборы проходили «в штатном режиме». По итогам выборов всего поступило шесть обращений, жалоб не было.