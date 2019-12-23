Минобороны подало к «Калашникову» новые иски на 651 млн рублей
Минобороны 20 декабря обратилось в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к концерну «Калашников» на 651 млн и 27 287 руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суть требований не уточняется.
В ноябре министерство уже подавало один иск к «Калашникову» на 168 млн руб. Суд рассмотрит его 29 января.
«Калашников» – крупнейший в России производитель стрелкового оружия. По собственным данным, он занимает 95% всего рынка. 25% плюс 1 акция концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 75% минус 1 акция – частным инвесторам. В 2014–2018 гг. гендиректором «Калашникова» был Алексей Криворучко, который сейчас занимает пост замминистра обороны.