Политика

Минобороны подало к «Калашникову» новые иски на 651 млн рублей

Ведомости

Минобороны 20 декабря обратилось в Арбитражный суд Москвы с двумя исками к концерну «Калашников» на 651 млн и 27 287 руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суть требований не уточняется.

В ноябре министерство уже подавало один иск к «Калашникову» на 168 млн руб. Суд рассмотрит его 29 января.

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«Калашников» – крупнейший в России производитель стрелкового оружия. По собственным данным, он занимает 95% всего рынка. 25% плюс 1 акция концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 75% минус 1 акция – частным инвесторам. В 2014–2018 гг. гендиректором «Калашникова» был Алексей Криворучко, который сейчас занимает пост замминистра обороны.

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