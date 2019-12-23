Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России обращается к Федеральному собранию ежегодно. Эта традиция была нарушена только в 2017 г.: послание, которое ожидалось в конце года, было перенесено на 1 марта 2018 г. Источники «Ведомостей» объяснили тогда это решение стремлением сдвинуть послание ближе к президентским выборам.