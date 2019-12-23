Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 15 января. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он отметил, что предметная работа над содержанием послания только начинается.
В прошлом году Путин выступал с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Оно оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет. Кремль связал это с тем, что значительная часть аудитории смотрела обращение в интернете.
Президент России обращается к Федеральному собранию ежегодно. Эта традиция была нарушена только в 2017 г.: послание, которое ожидалось в конце года, было перенесено на 1 марта 2018 г. Источники «Ведомостей» объяснили тогда это решение стремлением сдвинуть послание ближе к президентским выборам.