МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы

По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна. Следователи изучают документы, аудио- и видеозаписи, опрашивают свидетелей, которые могут прояснить ситуацию, рассказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Также был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы, а с самолета изъяты бортовые самописцы. В ходе следствия будет восстановлена хронология всех событий, предшествовавших авиакатастрофе, отметил министр.