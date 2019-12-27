Общество

В Казахстане разбился пассажирский лайнер. Главное

По предварительным данным, погибли 15 человек
Дарья Коржова
Emergency Situations Ministry of the Republic of Kazakhstan photo via AP

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. На взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. Рассказываем, что известно о крушении на данный момент.

  • На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, погибли 15 человек, в том числе капитан воздушного судна. Об этом сообщил журналистам руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев. Спасательные работы продолжаются.

  • Пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о 60 выживших.

  • За медицинской помощью обратились 66 пассажиров, 50 из них госпитализированы, 12 находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в основном получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медиков.

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  • Россиян на борту самолета не было, заявило российское генконсульство в Алма-Ате.

  • Здание, в которое врезался самолет, было пустым, сообщил департамент Алма-Аты по чрезвычайным ситуациям. Это был недостроенный дом.

Fokker-100

Среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской авиакомпанией Fokker в 1980-х гг. Может перевозить до 107 пассажиров на короткие и средние расстояния. Производство самолетов данного типа завершилось в 1997 г.

  • Разбившемуся самолету Fokker-100 было 23 года, свидетельствуют данные Flightradar24. Полеты самолетов данного типа временно прекращены. В России такие воздушные суда не используются, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

  • Деятельность авиакомпании Bek Air после крушения также была приостановлена до выяснения обстоятельств.

Авиакомпания Bek Air

Была основана в 1999 г. Базируется в аэропорту Уральска, занимает второе место по внутренним перевозкам в Казахстане. В ее авиапарке до крушения было десять самолетов Fokker-100.

  • Аэропорт Алма-Аты после случившегося работает в штатном режиме, изменений в расписании не было.

  • Для расследования авиакатастрофы создана правительственная комиссия, в которую вошли министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и представители других госорганов.

  • 28 декабря объявлено в Казахстане днем траура.

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