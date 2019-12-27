В Казахстане разбился пассажирский лайнер. Главное
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. На взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. Рассказываем, что известно о крушении на данный момент.
На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, погибли 15 человек, в том числе капитан воздушного судна. Об этом сообщил журналистам руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев. Спасательные работы продолжаются.
- Пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о 60 выживших.
За медицинской помощью обратились 66 пассажиров, 50 из них госпитализированы, 12 находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в основном получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медиков.
Россиян на борту самолета не было, заявило российское генконсульство в Алма-Ате.
Здание, в которое врезался самолет, было пустым, сообщил департамент Алма-Аты по чрезвычайным ситуациям. Это был недостроенный дом.
Fokker-100
Среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской авиакомпанией Fokker в 1980-х гг. Может перевозить до 107 пассажиров на короткие и средние расстояния. Производство самолетов данного типа завершилось в 1997 г.
Разбившемуся самолету Fokker-100 было 23 года, свидетельствуют данные Flightradar24. Полеты самолетов данного типа временно прекращены. В России такие воздушные суда не используются, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.
Деятельность авиакомпании Bek Air после крушения также была приостановлена до выяснения обстоятельств.
Авиакомпания Bek Air
Была основана в 1999 г. Базируется в аэропорту Уральска, занимает второе место по внутренним перевозкам в Казахстане. В ее авиапарке до крушения было десять самолетов Fokker-100.
Аэропорт Алма-Аты после случившегося работает в штатном режиме, изменений в расписании не было.
Для расследования авиакатастрофы создана правительственная комиссия, в которую вошли министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и представители других госорганов.
28 декабря объявлено в Казахстане днем траура.
Новость дополняется...