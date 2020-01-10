CNN сообщил новые подробности катастрофы украинского Boeing

Источник ABC News рассказал, что спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету. Версию о том, что самолет был сбит, высказывал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на данные канадской разведки и ее союзников. Перед этим несколько американских СМИ сообщили, что такой же версии катастрофы придерживаются в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп также заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки», однако подробности не привел.