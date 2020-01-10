CNN сообщил новые подробности катастрофы украинского Boeing
Украинский Boeing 737-800 был сбит в Тегеране двумя ракетами ПВО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник. По данным телеканала, самолет захватили иранские радары, после этого лайнер упал.
Источник ABC News рассказал, что спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету. Версию о том, что самолет был сбит, высказывал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сослался на данные канадской разведки и ее союзников. Перед этим несколько американских СМИ сообщили, что такой же версии катастрофы придерживаются в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп также заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки», однако подробности не привел.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет «не исключается, но не подтверждена». Накануне в соцсетях появилось видео предполагаемого попадания ракет в лайнер.
We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4— Bellingcat (@bellingcat) 9 января 2020 г.
Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января. Лайнер летел в Киев и упал спустя несколько минут после вылета из Тегерана. На борту находились 176 пассажиров и членов экипажа, они погибли. Основная версия катастрофы, на которой настаивает иранская сторона, – неисправность двигателя. Одной из версий также был теракт на борту или попадание в лайнер ракеты. В ночь на 8 января, за несколько часов до крушения самолета, Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.