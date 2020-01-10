Власти Казахстана назвали обледенение самолета причиной крушения в Алма-Ате

Всего в ходе расследования катастрофы были выдвинуты четыре версии крушения лайнера. «Первая — нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, вторая — воздействие внешних факторов: метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, третья — ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая — отказ авиационной техники», — рассказал Скляр. По словам заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берика Камалиева, результаты проверки Bek Air будут обнародованы «в скором времени». Сейчас работа авиакомпании приостановлена. По факту крушения самолета МВД Казахстана проводит досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства».