Власти Казахстана назвали обледенение самолета причиной крушения в Алма-Ате
Основной версией крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате является обледенение воздушного судна, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. По его словам, такие выводы сделаны после изучения метеорологической информации и анализа данных бортового самописца, пишет «Интерфакс».
По данным комиссии по расследованию крушения, работы по обработке противообледенительной жидкостью разбившегося лайнера были выполнены частично. Командир воздушного судна принял решение об обработке только стабилизатора, крылья самолета не обрабатывались, сказал Скляр.
Всего в ходе расследования катастрофы были выдвинуты четыре версии крушения лайнера. «Первая — нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, вторая — воздействие внешних факторов: метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, третья — ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая — отказ авиационной техники», — рассказал Скляр. По словам заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития республики Берика Камалиева, результаты проверки Bek Air будут обнародованы «в скором времени». Сейчас работа авиакомпании приостановлена. По факту крушения самолета МВД Казахстана проводит досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства».
Пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air разбился сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты утром 27 декабря. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в недостроенный дом. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, погибли 12 человек, еще несколько десятков были госпитализированы.