Аэропорт обнародовал полную хронологию крушения самолета в Алма-Ате

В 7.35 поступила информация об авиакатастрофе и было установлено место, где она произошла. Через минуту к самолету, потерпевшему крушение, прибыл первый пожарно-спасательный расчет, и началась эвакуация пассажиров. К 7.42 на месте был полный состав аварийно-спасательной команды (22 единицы спецтехники и 83 человека). Кроме того, аэропорт запросил дополнительные силы у медучреждений Алма-Аты.