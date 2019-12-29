Аэропорт обнародовал полную хронологию крушения самолета в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал полную хронологию событий, которые предшествовали крушению самолета Fokker-100 и происходили после него. «Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта», – говорится в сообщении в Facebоok.
Согласно опубликованной информации, посадка на борт закончилась в 7.03 по местному времени (4.03 мск). В 7.21 самолет начал взлетать, а уже через минуту пропал с радаров. Спустя еще три минуты в аэропорту была объявлена тревога, задействованы все аварийно-спасательные службы.
В 7.35 поступила информация об авиакатастрофе и было установлено место, где она произошла. Через минуту к самолету, потерпевшему крушение, прибыл первый пожарно-спасательный расчет, и началась эвакуация пассажиров. К 7.42 на месте был полный состав аварийно-спасательной команды (22 единицы спецтехники и 83 человека). Кроме того, аэропорт запросил дополнительные силы у медучреждений Алма-Аты.
Примерно за полчаса, к 8.10, все пассажиры, способные передвигаться самостоятельно, были эвакуированы с места происшествия в терминал.
Пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, на борту которого было 95 пассажиров и пять членов экипажа, разбился сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты утром 27 декабря. После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в недостроенный дом. Погибли 12 человек, еще несколько десятков были госпитализированы.