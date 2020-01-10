Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы президента
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента, согласно которому победил Рауль Хаджимба, и постановил назначить новые выборы, сообщает «РИА Новости».
Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура осенних выборов президента. По словам адвоката Квицинии, решение суда вступило в силу и подлежит немедленному исполнению, уточняет «Интерфакс».
Вице-президент непризнанной республики Аслан Барциц заявил, что Хаджимба намерен опротестовать это решение, передает «РИА Новости».
В Абхазии с осени длится политический кризис. Он начался после того, как в сентябре в республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их.
Накануне, 9 января, сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухуми. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота. В тот же день парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию и призвал Хаджимбу уйти в отставку ради мира в стране. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов. Глава государства покидать свой пост отказался.