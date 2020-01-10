Верховный суд Абхазии постановил провести новые выборы президента

В Абхазии с осени длится политический кризис. Он начался после того, как в сентябре в республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их.