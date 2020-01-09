Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Политический кризис в Абхазии длится с осени, когда в республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник от партии «Амцараха» Алхас Квициния – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их в Верховном суде Абхазии, который отклонил жалобу. На 9 января было назначено рассмотрение кассационной жалобы Квицинии на решение Верховного суда.