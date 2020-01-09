Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов. По их мнению, Хаджимба должен пойти на это для стабилизации обстановки в стране.
Глава государства до этого отказывался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией, напоминает «РИА Новости».
Ранее сегодня сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухуми. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Некоторые из участников акции прорвались внутрь здания. «РИА Новости» сообщало о нескольких пострадавших, их госпитализировали.
Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота. Министр обороны республики Мераб Кишмария в свою очередь заявил, что вооруженные силы республики не вмешиваются в происходящие политические события. По его словам, армия Абхазии никогда не пойдет против народа.
Политический кризис в Абхазии длится с осени, когда в республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник от партии «Амцараха» Алхас Квициния – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их в Верховном суде Абхазии, который отклонил жалобу. На 9 января было назначено рассмотрение кассационной жалобы Квицинии на решение Верховного суда.