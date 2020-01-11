Умер правивший почти 50 лет султан Омана
В Омане умер находившийся у власти с 1970 г. султан Кабус бен Саид, передает Reuters. Он скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни, уточнило агентство. Новым правителем назван двоюродный брат умершего Хайтам бен Тарик Саид.
В стране объявлен трехдневный траур, приостановлена работа общественных и частных организаций. Похороны султана запланированы на 11 января.
Кабус бен Саид родился в 1940 г. в семье султана Маската Саида бен Таймура. Он был его единственным сыном. Он получил образование в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, после окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.
В 1965 г. отец отправил его под домашний арест, в июле 1970 г. Кабус бен Саид пришел к власти в результате госпереворота. Кабус бен Саид не имел прямых наследников.