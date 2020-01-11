Умер правивший почти 50 лет султан Омана

Кабус бен Саид родился в 1940 г. в семье султана Маската Саида бен Таймура. Он был его единственным сыном. Он получил образование в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, после окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.